親子筆陣．特教樂與路：卸下屏障

【明報專訊】最近電視台播放一個有關尋人的節目，引來不少坊間的迴響，內容是關於一個40年前曾在時事節目中受訪的對象，他很有個性，只要遇上不公平的情况或遭受別人歧視，自我防護機制便隨即打開，然後能精準地找到相關的政府部門去反映，久而久之，投訴成為他生活日常；但同時，他不能放過別人的心態，讓他難有知己朋友，變得生人勿近。

他雖有長期病患，但他的獨立能力非常高。他能自行照顧自己的起居飲食，而且十分精打細算，還累積了林林種種的「財產」，他更懂得因應需要申領津貼，經濟上不成問題。他眼見不公平，或自身被歧視，一定會找方法回應，而且不成功不罷休，可是當主持人問：「你有朋友嗎？」他那雙無助的眼神，完全掩蓋不了寂寞，「我怎樣找朋友？」、「我很孤獨。」、「我都想找人傾訴……」這一句句的心底話，正是問題所在。

當主持人訪問他的家人及昔日的好友，發現他們都能在他身上找到欣賞之處，願意關心及溝通，他那份自我保護的屏障，就自自然然地放下了。

無論是否傷殘人士或有特殊需要的人士，又或樣貌、行為有點跟主流不一樣，總會被人投以另類的目光，然後大家很自然地為他們設定了一些想法，想法的真假不重要，但就直接影響自己對他們的回應及態度。過去有不少家長曾經表示，他們有特殊需要的孩子，因為表現跟人有所差異，被人歧視。最近，一名家長的親身經歷——他患有自閉症的孩子，因為不懂表達不適，在商場大叫起來，途人看在眼裏，讓他甚為不安。

有的途人還會出言批評：「你有否管教好兒子？沒家教！」爸爸為了保護兒子，說：「我兒子有病。」有時候換回來的可能是對方尷尬的表情，但有時候會回應一句：「有問題就不要帶他上街。」這些負面的經歷對於他們來說，更加難對人際關係及與人交往建立信心，愈怕被傷害，愈要建立防護屏障，久而久之，行為變得偏激了。

接納與融入互為因果

現時特殊教育的方向，總是着重如何提升有特殊需要學生學習能力，裝備他們的獨立能力，教導他們如何適應社會，面對逆境如何自強。節目中主持人訪問了一名醫生，醫生表示這主人翁某些特徵與自閉症譜系障礙者類似，會有一些偏執的行為，旁人可能不理解，這正正影響了他跟別人相處的情况。縱使他生活應用上完全沒問題，但他的心靈和生活質素，是何等大的差距？他不斷學習求生求變，但社會的價值觀未有隨着改變，「接納」與「融入」是互相關聯，互為因果。社會對他，甚或對其他有特殊需要人士的理解及接納，正正是關鍵所在。

人的心中總有一把尺來量度自己遇到的人與事，眼中總有一塊濾鏡去篩選自己可以接納人與事的程度，假如大家在量度和篩選之前，抱着一個信念：「每個人都不一樣，大家需要的是互相尊重。」這個信念絕對能填補「接納」與「融入」間的空隙，很多無謂的誤會定能大大減少，人與人之間的防衛屏障自然慢慢卸下。

文：譚蘊華（東華三院包玉星學校校長）

作者簡介﹕從事特殊教育工作逾廿載，深信特教孩子一樣各有潛質，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類，尊重多元」的精神。

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[Happy PaMa 教得樂 第399期]