童繪遊樂場：呈分試熱門畫題

這幅圖的主題是「森林一族」，並按照試題羅列的要求，包括具備森林環境氣息、不可少於6種動物、部分動物必須隱藏在森林之中，以及構圖設計要具有前後感，能夠表現空間感的原則去示範創作。這幅圖例適用於使用鉛筆或木顏色，但如果素材是廣告彩，整體構圖及內容除了要簡化調節外，上色的先後次序和色彩分配也需要事先考慮清楚。

【明報專訊】視藝科呈分試有別於一般繪畫項目，不同學校有不同的要求。考生需要認清校方公布的評分準則，並以最清晰和直接的方法回應。我見過一些學校，通告裏詳細解說考試要求；也有些學校只由教師概括口述，遇到這種情况，考生必須用紙筆記錄下來。

廣告彩是學生平日熟悉的素材，但當與考試主題結合後，就不容易駕馭。考生審題後要先「起稿」，有時題目會要求考生繪畫指定數量的景物，那只需要按要求去做就可以，不用畫多或更改意向。始終廣告彩不像鉛筆，呈現的效果難以很細緻，因此，掌握「簡化」和「協調」的技巧是關鍵所在。

廣告彩着重簡化協調

以下是常見的廣告彩考試題目，某些主題更需要融入西方畫家，例如畢加索、梵高、達利及盧梭等人的繪畫特色在內。

較大創作空間主題：昆蟲角落、海底世界、虛擬天地、森林一族

秘訣︰構圖不應過於複雜，必須與個人能力和時間配合

本地特色主題：香港茶餐廳美食、童年玩具、節日郵票創作

秘訣︰事前要做好資料蒐集

具備個性的主題：自畫像、家庭節日聚會

秘訣︰預備有利表達的照片作自畫像參考，若需要用上家庭聚會照，假如是大家族的話，就要在人數或位置編排上適當調節

設計元素主題：學校活動海報設計、餐廳枱墊設計、產品包裝設計

秘訣︰由於範圍較大，只能在校園和日常生活中多加留意

文、繪圖︰Mr Liu（Art Playground 視藝老師）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第399期]