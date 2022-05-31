解鎖孩子心：增加「電子產品免疫力」

【明報專訊】孩子常常要求玩電子產品，卻不遵守協定，藉口多多？

對於控制孩子使用電子產品，起初很多父母都會採用「訂立規則」和「限制熒幕時間」的方法。但隨着孩子年紀漸長，這些方法開始不大管用，孩子或經常出現一些「踩界」的行為、違反協定、說謊等。當被父母發現時，又可能會用藉口掩飾，甚至討價還價，大大破壞了親子間的信任。

避免讓電子產品成為賞罰工具

除了界限設定，父母還可增加孩子的「電子產品免疫力」，我們可以從「觀念」和「策略」入手。

調整孩子觀念：

1. 「電子產品不是獎品」：父母要避免讓電子產品成為賞罰工具。當我們常常說：「乖就可以玩」、「成績好就可以玩」，孩子下意識會以「玩電子產品」為努力的目標。這容易養成孩子討價還價的壞習慣，而且將基本應盡的責任混淆，例如：完成功課是孩子作為學生應盡的責任，而並非用來等價交換使用電子產品的工具。

2. 「電子產品不是玩具」：要打破孩子以為電子產品是單純用作娛樂的觀念，透過日常生活中親身參與，使孩子經歷電子產品是用來提升學習和工作效能的工具，例如：查生字、搜尋資訊、與遠方親友聯絡等。同時父母要以身作則，避免只顧「玩手機」，忽略了與孩子的相處時間。

讓孩子掌握自己的生活

治本的教養策略：

1. 擴展孩子的軟實力（soft skills）：讓孩子掌握自己的生活，就不容易被電子產品操控。一個孩子懂得「自律」，他通常具備3種軟實力，包括：「自我管理能力」、「責任感」及「自制能力」。父母要從日常生活的規劃開始，引導孩子從小思考做事的優先順序，這比「直接幫他安排時間」更能培養出較獨立和自我管理較好的孩子。相反，孩子會對安排自己的生活毫無概念，這不但降低孩子的自主，也無助孩子發展責任感。

2. 提升孩子對真實世界的滿足感：欣賞真實世界的美麗，體驗過與人互動的真實，就不容易被虛擬世界所吸引。我鼓勵父母從小帶孩子接觸大自然，啟動他們內在對世界的欣賞能力。多參與家庭和群體活動，對人際關係產生深刻感受，創造正向的情感結連，自然會逐步減低對「電子產品」的興趣。

文：陳志耀

作者簡介﹕EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者

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[Happy PaMa 教得樂 第399期]