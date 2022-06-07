親子熱話：「唔聽話」背後 或藏發展障礙 寶寶語言遲緩 急起直追有法

【明報專訊】近日網上瘋傳短片，有年幼女童在坊間的兒童發展中心接受行為治療師的訓練時，被喝罵至大哭。事件引來極大迴響，最終中心須向公眾致歉，並與肇事導師終止合作。

其實有時候小朋友「唔聽指令」、表現「唔合作」，並非存心和大人作對，可能他們根本「聽唔明」，是語言發展遲緩的徵狀之一。只要找對門路、使用合適方法，毋須靠兇靠嚇，小寶寶都一樣可以追落後！

文︰沈雅詩、顏燕雯

2020年，食物及衛生局長陳肇始回應立法會議員提問時指出，衛生署兒童體能智力測驗服務在2019年新診斷的發展症狀個案有17,193宗（臨時數字），其中以語言及言語發展遲緩／障礙佔最多數，含25%，達4300宗。

兒童體能智力測驗中心做評估

註冊社工彭梓雅（Jake）近5歲的長子雞蛋仔，便遇上這種發展障礙。「他去到近15個月大時，仍然好靜，很少發出聲音。我們覺得有點不妥，於是找不同專家了解他的情况。」經私家醫生初步檢查，發現雞蛋仔有語言發展遲緩徵狀，便轉介他往兒童體能智力測驗中心接受評估，最終確診為語言發展遲緩。

在輪候政府服務的同時，Jake為了把握黃金治療時間，同步替雞蛋仔物色私人執業的言語治療師。說起選擇言語治療師，Jake可謂經驗老到，皆因雞蛋仔自20個月大開始接受訓練至今，先後接觸過4名言語治療師，經驗值得分享。「第一個治療師比較着重口肌的訓練，因為她覺得雞蛋仔語言發展遲緩，與口部肌肉的力量不足有關，所以每堂花上不少時間練習吹笛、吹哨子、吹波波等。」

奈何Jake見不到兒子有明顯進步，加上輪候1年多，終獲政府提供早期教育及訓練中心的服務，於是轉由中心的言語治療師跟進。Jake憶述：「這個中心的治療師，雖則不是一味『操』口肌，但訓練手法相對刻板，例如她會要求小朋友一定要成功講好那句句子才准下課。對於有其他SEN問題的雞蛋仔來說，未必太適合用這種模式去學習。」

4個治療師 各師各法

後來，媽媽輾轉找上大學轄下的私營言語治療診所，體驗又很不同，「今次的言語治療師很重視提升雞蛋仔的語言建構能力，用很多方法幫助他吸收詞彙。最欣喜的，是每次下課前15分鐘，都會邀請家長進入課室，和孩子一起學習。這個經驗對我來講很新鮮亦很重要，因為家長掌握到方法，便可回家繼續幫小朋友訓練」。

訓練3年多 追近同齡

不過，自去年8月次子出世後，Jake經常要「一拖二」帶雞蛋仔跨區受訓，感到十分吃力，遂決定另覓言語治療師。她今次選上外籍治療師，「其實之前在大學的言語治療診所，治療師發現跟雞蛋仔用英語溝通，他比較易『開竅』。反正最近他也由本地幼稚園轉到國際幼稚園讀書，我們覺得找外籍治療師幫他做訓練，效果可能更佳」。

經過持續3年多的訓練，雞蛋仔的語言發展有顯著進步，由最初遲緩1年，收窄到跟同齡相距半年。「我好慶幸當初很早就安排兒子接受治療，他由『有口難言』、經常亂發脾氣，到現在因為掌握更多詞彙和情緒字眼，做到基本表達，𤷪𤺧也減少了。」但Jake亦慨嘆被疫情阻礙了進度，「要不是大家都隔着口罩，又或是訓練課堂經常要改做Zoom，我相信雞蛋仔可以快些突破樽頸位」。

[Happy PaMa 教得樂 第400期]