親子熱話：言語治療5範疇 對症下藥 寓訓練於娛樂 孩子投入建互信

【明報專訊】香港衛生署認可言語治療師名冊會員、香港言語治療師協會會員鄭文琦表示，言語治療師和小朋友初次會面時，會先了解孩子在言語發展上出現哪方面問題，才對症下藥安排治療方向。她說，言語治療師的服務，一般針對以下5大範疇：

1.發展性語言障礙（包括表達及理解困難）

2. 語音障礙（發音困難或口腔結構異常，如裂唇裂顎）

3. 嗓音障礙（如由於經常大叫造成聲音沙啞）

4. 語暢障礙（口吃）

5. 嚥吞障礙

除此之外，也包括SEN兒童因社交溝通及專注力不足等所出現的語言及溝通問題。

家長參與重要 日常訓練增效

當清楚孩子情况後，言語治療師便會用不同活動針對訓練。鄭文琦表示，訓練形式很個人化，很多細節可按小朋友的需要調整。「一般來說，我們會訂立一個訓練目標，例如咬字訓練，可能目標是幫孩子準確發到『P』音。遇到年紀小的幼兒，我會把訓練目標加入遊戲之中，譬如將一張紙巾放在孩子嘴前，讓他說出不同『P』音的目標字眼，以吹動紙巾。他以為在遊戲，其實是在訓練，寓學習於娛樂；若孩子年紀大一點，可能覺得玩遊戲太幼稚，那就讓他把手放在嘴前，直接練習講『P』音的字，如婆、拍、飄等。」她補充，玩什麼遊戲、用什麼形式練習並非最重要，着眼點是要讓小朋友投入之餘，又能與治療師建立信任和良好的關係。

她又強調，家長的支持和家庭環境因素，對小朋友的治療成效也有很大影響，「我們的目標除了讓小朋友得到進步外，也想家長學到箇中的訓練技巧，因為他們始終是最常陪伴小朋友的人。如果他們回家後能做我的影子，繼續利用相關技巧在日常生活中為孩子訓練，效果更好。以我來說，非常歡迎小朋友接受訓練時有家長陪同在旁。但即使父母不能親身參與，我也會在下課後與他們溝通，講解訓練內容」。

選治療師前 查註冊紀錄

現時，懷疑有言語發展遲緩／障礙的12歲以下兒童，可經不同途徑包括母嬰健康院、醫院管理局、私家醫生等，轉介至衛生署兒童體能智力測驗服務接受評估，之後再轉介跟進服務。惟排期動輒要9個月至1年，因此不少家長都會在輪候期間，找私人執業的言語治療師替孩子先作訓練。鄭文琦提醒家長在選擇服務前，可先透過香港言語治療師公會及香港言語治療師協會查看註冊紀錄，以免有人渾水摸魚。「名冊下的會員都受到公會監管，可確保公眾獲得由合資格言語治療師提供的言語治療服務。」

如果在訓練展開後轉換言語治療師，又會否帶來反效果呢？鄭文琦認為沒有既定答案，就像大家有病時看醫生一樣，「人夾人緣」。「有時也要配合天時、地利、人和，例如家長能否配合和跟進程度，孩子情况的嚴重程度等，故不能一概而論。」

■家長支援

面對有語言發展遲緩的小寶寶，除了尋求專家協助，家長角色同樣重要。在「衛生署兒童體能智力測驗服務」的網頁，就有很多支援技巧，包括：

‧若兒童未能明白說話的內容，家長可多講多說，並輔以手勢解釋

‧兒童未能模仿說話前，家長可暫時接納他們用手勢表達自己

‧透過兒童感興趣的活動和遊戲，誘發他們與人溝通的動機

‧多向兒童描述日常生活的情况

‧給兒童機會表達所需，並耐心聆聽他們的說話

想知更多實戰方法，可瀏覽︰bit.ly/3m8wzw2

[Happy PaMa 教得樂 第400期]