上一課：「東方之舞」未必火辣性感 學肚皮舞 華麗自信更堅毅

旅行學起--Dorothy於20歲出頭時到土耳其旅行，接觸到肚皮舞，「當時在朋友家中作客，由一個11歲的土耳其小妹妹教我跳舞，雖然大家語言不通，但仍覺得跳得很開心，之後上網搜尋資料，才知那是肚皮舞」。回港後，她找老師學習肚皮舞，更曾到台灣及土耳其進修。之後她由代課老師做起，到自己招收學生，場地也由到康文署租舞蹈室，變成如今在商廈設立舞蹈學校。她剛為人母，笑稱會更加努力練習和收身，希望盡快回復昔日最佳狀態。（賴俊傑攝）

表演舞衣--Dorothy說，表演用的肚皮舞衣價值由數百至數千元不等，如這套購自土耳其、手工製的舞衣，價值超過8000元，還未計買回來後更改至合身的成本。（賴俊傑攝）

演出機會--卡帕中東肚皮舞學院兒童肚皮舞課程分為Level 1至3，學生上滿24堂後，或得到教師推薦，可接受考核，通過考核可獲得學院頒發的畢業證書，亦可升級至下一程度，更有機會參與各類型公開演出。（賴俊傑攝）

細心指導--遇上年紀較小或處於初學階段的孩子，Dorothy會編排有趣和可愛的動作，並細心指導他們每個動作的細緻位。（賴俊傑攝）

【明報專訊】提到肚皮舞，大家多會聯想到性感、嫵媚，跟小朋友好像風馬牛不相及。但小朋友學肚皮舞，既可訓練自信和身體柔韌度，也是一種透過重複練習以達至鍛煉耐性和毅力的運動，家長不妨認識一下這種有「東方之舞」之稱的舞蹈特色，或者會對它改觀呢！

「長頸鹿、郁膝頭、打開手、似企鵝……」小朋友聽着指示、隨着節拍愉快地扭動身體，這是由李靜雯（Dorothy）主理的兒童肚皮舞班上課的情况。Dorothy自2007年起接觸肚皮舞，2009年開始教成人班，現在更開設兒童肚皮舞班，年齡最小的學生只得4歲。她專長土耳其風格肚皮舞，特色是即興，講求爆炸力，動作細緻，音樂節奏強勁分明，舞動起來有極佳的視覺效果。如果小朋友接收能力高及有節奏感，很快便能上手。不過，Dorothy指學肚皮舞不能夠懶惰，因為它易學難精，「基本動作你可以模仿得似模似樣，但若基礎打得不好，之後再學動作上的變化便會遇到困難或不夠順暢」。

「長頸鹿」「企鵝」 動作有趣稱呼易理解

土耳其肚皮舞基本動作有抬腰（用盆骨力量控制腰肢擺動）、落臀（用大腿和臀部力量使臀部上下擺動）、蛇手（肩膀、手臂擺動，連同提腕及壓腕的動作）等，除了腹部，亦涉及很多臀部、手部和膝腿動作。為了讓小朋友更有耐性地重複練習這些動作，Dorothy除了視乎學生程度編排合適的舞步，也將一些動作改成形象化的名字如「長頸鹿」、「企鵝」、「8字」等，讓他們感到有趣和更容易理解。平日練習時，學生不一定要露出肚皮，但最好穿上貼身舒適的衣服，讓導師可清楚看到他們腹部及腳部動作，也會用一些鑲有響鈴、流蘇或閃片的腰帶，令腹部郁動時整體感覺更優美。

在香港，很少以肚皮舞為主題的舞蹈比賽，但它可歸納為學界舞蹈比賽中的東方舞組別，Dorothy稱由於很少人會選擇以肚皮舞去比賽，所以容易令評判刮目相看，得獎的機會也因而提升。這種舞蹈沒有性別規限，如男生喜歡，一樣可以學，舞步跟女生所學的差不多。很多女孩子都是因為喜歡肚皮舞華麗的衣飾而去學，Dorothy建議家長先帶小朋友試堂，「要他們真正喜歡，才會自發地練習，跳出開心、自信的感覺」。

■小°知°識°

源自中東 土耳其風節奏強勁

肚皮舞的發源地是埃及和土耳其，亦有多種不同風格與流派，中東地區3大主要派別為埃及、土耳其及黎巴嫩。Dorothy所教授的土耳其風格肚皮舞，其特色是節奏強勁，爆發力強，令觀眾有極佳的視覺享受。至於埃及風格肚皮舞一般較含蓄內斂，動作細緻；黎巴嫩風格則介乎埃及和土耳其風格之間，動作比埃及風格大，但又不乏像芭蕾舞的優雅動作。

■I°N°F°O°

兒童肚皮舞課程

對象︰4至9歲兒童

費用︰$240起/堂（1小時），一次報6堂$970

主辦機構︰卡帕中東肚皮舞學院

地址︰荔枝角長沙灣道650號中國船舶大廈2108室

網站︰www.dorothydance.com

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第400期]