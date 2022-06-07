A苗園圃：「疫」轉孩子

【明報專訊】仍可選擇在家工作的日子，遇上小兒恢復面授課堂的第一日，我歡喜的把握這機會去接送他。當日，小強一下課見我便分享教師叫他做班長的事，一本正經地說：「我跟老師說，自己要些時間考慮，不過我明早會答應的。」他要慎重考慮，卻很快又想通透，在我看來是太神奇了！到底他那小小腦袋經歷過什麼？

開始思前想後的年齡

小強正就讀小四，記得他說過，學期初教師曾在班上問誰想當班長，他有舉手示意，但沒被選中。既然有心擔當這個崗位，為何當機會再來時，他反倒要考慮呢？「我在想，其實自己過去的表現，配不配得做班長呢？我又擔心其他同學的想法，到底他們接不接受我擔任這崗位？」小強清楚說出心中想法，原來他在自我檢討，並反思自己在別人心中的形象。我感到欣慰，又不禁想起他在疫情下的轉變……

疫情前後 兩種態度

就讀初小時，小強隨哥哥參與一項由學校引薦的特別功課輔導計劃。第一個學期完結時，他竟然取了個「特師」榮譽回來。所謂「特師」，是指那些每日認真完成功課，再在餘下時間熱心幫助班上其他同學解決功課疑難的人。這項計劃建立了小強積極進取的學習心態。自此以後，他認真對待默書寫字，願意做課外練習，考試測驗都有好表現。這態度甚至延伸至家中日常生活上，例如他會執拾整齊書櫃，收拾玩具，主動看圖書及投入聽我講故事等。

小二下半學年開始，全港學生在疫情下經歷了一段頗長時間的停課和網課，間斷的半天實體課，再來一個特別假期。兩年多的學習生活，尤其對小學生來說，就是一片渾沌……小強從中來了個大轉變，包括：1）他不愛坐定定在電腦熒光幕前，有規有矩地上比較嚴厲的教師的課堂，逐漸變得討厭上課，過程中不斷「放負」，並開始偷偷看短片或跟同學私聊；2）網課全盛期時，分別有實體和網上派發的功課，因為無心裝載，他都找不着，交不準；3）書籍、筆記簿和工作紙，因不被重視，變得雜亂無章……從專注力不足及過度活躍症狀來看，他的情緒衝動情况增多了，執行功能（executive function）上的問題，即主要是組織和計劃能力方面的缺失，也一下子全都顯現出來！在疫情環境下、網絡誘惑下、青少年反叛期哥哥的影響下，不要說小強，就算是家長，也會大受影響！

小強被選為班長這件事，就像及時雨一樣，為我帶來撲滅連綿火焰的盼望，想起初小的「特師」效應。疫症，沒有人想它出現，沒人想到它的漫長；孩子被「疫」轉，學習心態變差，沒有家長想見到，不過這狀况不會漫長，因為環境會轉變，機遇會再來，他們也會成長。小強短時間內想通，接受了班長的任務，原來是在小息期間，主動問一位他視為好朋友的教師的意見，這不就是成長嗎？家長只需要把握可見機會，與教師保持溝通，憑着愛心，用適合的語氣，孩子是會變好的。最後，小強跟我說過一些教好孩子的要訣：不要靠鬧，要有耐性；要溫柔，慢慢教。獎罰也要分明，懲罰卻不可太重……小強的建議，要記好啊，我相信大家總會有用得着的時候。

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文：莊兒--白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

[Happy PaMa 教得樂 第400期]