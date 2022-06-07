華德物語：德國踩單車都要考牌

【明報專訊】大家好！身在德國的華德一家已經適應全民除罩的生活，華德爺爺和奶奶也如一眾歐洲國民，正密鑼緊鼓地去旅行，所以久未擔大樑的華德媽每天都領着兩兄妹踩單車上學去！雖然我住了德國那麼多年，照道理需要考一個德國車牌來方便出行，但事實上我實在太宅了，留在小鎮裏就已經忙不過來。也許到了真正畢業後，在大城市找工作的話，我才有需要天天駕駛吧！

話說回來，單車其實是德國人非常重要的代步工具。德國兒童在兩歲左右已經會在行人路上駕駛無腳踏單車，通常在4至5歲就可以完全學會這門生活必要技能。但直至兒童獲取「駕駛執照」前，家長必須在路上陪伴左右。這些事例其實也挺切合德國給外界的印象——「理性」和「嚴謹」。

夜間騎車必須開前後燈 騎車不能戴耳機

而我的生活經驗裏，還體會到「規矩」，雖然不代表普遍德國人的性格，但「規矩」在德國無處不在！見微知著，單是騎單車已可見一斑，例如夜間騎車必須開前後燈，不能戴耳機騎車，成人必須使用兒童車座來載小朋友出行等。想當年，我在香港大西北的某鄉村成長時，母親往往就放我在後輪上的鐵架，囑咐我要抱緊她的腰部來一起騎車回家。到現在我騎車時偶爾也會哼起那首耳熟能詳的廣東話流行曲「不要不要假設我知道……」當然，多年前的香港法例也禁止單車後座搭載乘客，並有詳細法例規管自行車的道路使用。

小學生獨自騎單車 必須考取「駕駛執照」

在德國，小學生若要獨自騎單車出行，必須考取「駕駛執照」。基於安全理由，小朋友作為道路使用者需要透過上課和考核，以輔助他們建立正確的道路安全意識，此舉可能令初來生活的人們驚訝，但卻令家長們份外安心。德國的小朋友大約在小三、小四的年紀便會獲派發自行車駕照的基本學習手冊，內容關於自行車上必須有的部件：例如前後車燈、手煞、鈴鐺等，以及交通標誌及規例。某天我送華德上學時便遇到警員到學校開班講學，並在路口提示人們騎車的方向，孩子們在警察的指導下，正確的上車下車，騎車走直線和弧線，控制車距，拐彎，打手勢等！

想到有時候我因為等不及交通燈，會偷偷地逆線行車，當天在警員的注目禮下，我才好好遵守交通規則，實在有點慚愧。反思後我明白到，若我作為成年人不以身作則，也會為小朋友帶來不良影響。長話短說，德國的暑假在6月底便會正式開展，這年我們也會多出外走動，希望下次為大家帶來更多路上趣聞！

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文：華德媽--年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

[Happy PaMa 教得樂 第400期]