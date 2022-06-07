辣媽CEO：小T決定返英國

【明報專訊】新冠疫情影響全球，我們的世界從此不一樣。兩年前英國疫情開始爆發蔓延，我讓小T決定是否回港暫避，沒想過一避就避了兩年。這兩年變化之大，完全超乎我們能夠想像。當中經歷雖曲折但不離奇，確實柳暗花明又一村。

當日小T果斷決定回港，是基於英國醫療系統對應新冠病毒的設施極度缺乏不足，一旦中招，全英國可以應付的醫院不多；再加上當地人對疫情掉以輕心，最基本的防疫措施戴口罩保持社交距離都不肯做，大爆發是必然的。所以小T回港後沒多久就向大學申請延期一年入讀。

疫情對香港的影響當然同樣嚴重，我的培訓演講生意，即使簽了合約的，都因為種種原因一再延期，結果被迫要取消。窮則變變則通，不能外出吃飯，但我們總要吃飯，等疫情恢復等於守株待兔，我把握機會帶着大小T創業去！

創業經驗比讀MBA課程更實用

SON級推介說做就做，一開始搞網上訂購在工場取貨，到後來落地進駐尖沙嘴頂級商場。我日日和一對子女交代商量，手把手帶着他們創業的經驗經歷，當中的變化考慮轉折，人情世故人心難測，我實話實說非大言不慚，比動輒花好幾十萬元讀MBA課程更實用實際。

第二次申請延期一年入讀時，英國仍然嚴峻的疫情並非小T的考慮原因，家中的經濟條件及新生意才是！小T是我工場的左右手，他要是回英國我怎麼辦？剛剛創業資金資源都緊絀，他三番四次裝作毫不在乎地說，最後一年課程讀不讀，有沒有那張大學畢業證書根本無所謂，不如索性輟學，疊埋心水和我一起打江山。

珍惜人生一小段校園生活

兒子如此生性懂事，我怎麼可能不感動？只不過知子莫若母，小T非常享受在英國讀書兩年的日子，由生活的點滴同學的相處，學習的過程當地的風土人情，次次講起都眉飛色舞。口裏說不，只不過不想為我添負擔。他的心事，我知道，大T都知道，所以堅持要他向學校申請延期而不是輟學。

上一次延期，學校的確是格外開恩，本來小T說獲批准的機會很渺茫，沒想過一申請很快便得到faculty and dean批准。我亦下了決心，無論如何我都要送他回去，完成最後一年的課程。

雖然停學兩年，但小T並沒有停手停低腳步。沒有一對子女，就沒有今日的SON級推介。一步一步走來，大小T兩個各司其職，功不可沒！

愉快學習，校園生活，一生人就只得這麼一段小時間，小T非常享受，更加值得擁有。今個9月尾，小T將返回英國完成學業。作為母親，能夠令子女快樂幸福，是我一生最大的快樂幸福！

（隔周刊出）

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文：張慧敏--資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第400期]