論盡教育：做不成教育局長的陳美齡

【明報專訊】時光飛逝快過火箭，2017年5月，王師奶在本欄寫過一篇〈林鄭的神來之筆〉，其時林鄭尚未上任特首，正在招兵買馬組班，正如現今候任特首李家超精挑細選來屆管治人馬。那年全港報章盛傳陳美齡是教育局長大熱人選，不知林鄭曾否接觸過她，但王師奶覺得林鄭倘真有此舉，那真是神來之筆。若說世事滄桑，區區5年，能滄桑得多少？但上台下台，着實帶點躊躇滿志和淡淡哀愁。最終名單宣布，教育局長是楊潤雄。

陳美齡做不成教育局長，小婦人好失望，不因為她曾是紅歌星，不因為她3個兒子入讀美國名校而成為教子有方的偶像，也不因為她是美國史丹福大學教育博士，而是她確實熟悉香港教育而兼具改革創意。更重要更重要是與王師奶「英雌」所見略同。

睇盡本港教育盲點

反對陳美齡出任局長的說她無管治經驗，說她長期在日本生活，對香港情况陌生。更淺薄的嘲笑她是過氣歌手，甚或詆譭她是日本「慰安婦」，刻薄的言詞惡毒過飯鏟頭。如果說她長居日本對本港教育不熟悉，那是胡言。她曾著書點出本港教育盲點，比身在廬山的人更了解廬山真面目。略舉5年前陳美齡的幾個觀點：

1.不應將通識科列為必修科

王師奶打從第一天起就反對通識科，認為教的不識教，改卷的不識改，海外及本地大學又不列為收生條件，何苦匆匆上馬？陳美齡比小婦人溫和，只是不贊成列為必修科而已。她靈過廟街盲公陳，不足5年，事實擺在眼前，通識結果唔止不列為必修科，連名都改埋做「公民與社會發展科」，2024年正式登入試場，評核只分達標和不達標。草根啲講即係玩完。

2.應用廣東話教中文，但必修普通話

小婦人拍手掌、燒爆竹認同此議。本港絕大多數學生講廣東話，學習時可事半功倍，容易掌握課文意義，毋須兜個圈透過第二種語言學習，減低語文敏感度及欣賞能力。中文還中文，普通話還普通話，是兩個不同的科目。普通話是全國通用語言，國民之間溝通好重要，是富國和凝聚力的渠道，絕對需要必修。

3.教育局不應向直資有傾斜的資助

呢個觀點王師奶嘈咗20多年，未見過任何一個教育團體或所謂教育界領袖公開發表意見。私下的嘮叨不少，扮鵪鶉是怕得罪同行；教育團體怕得罪直資學校會員。這樣的傾斜太過分，話佢係私校，但有公帑津貼；話佢係津校，佢又擁有私校的自由。小婦人雖然讚賞部分直資的成就，但對政府以公帑資助及授課語言的放任，對其他津貼學校並不公平。陳美齡的直資傾斜論一箭射中要害。

4.取消學校網限制

王師奶嗌到聲嘶力竭，寫到手抽筋，估唔到陳美齡第一個響應小婦人的「高見」，頗有人生得一知己死而無憾的飄然感覺。校網的設立於幾十年前，其時交通網未發達，由佐敦道去元朗要兩粒鐘，沙頭角去旺角，轉車轉到暈。其時校網的設立是體貼；今時今日，本港交通方便，由筲箕灣到銅鑼灣不外十幾分鐘，仍保留校網是擾民，是扼殺選校自由。

陳美齡還有很多有見地的建議，篇幅所限不能盡錄。王師奶冷眼旁觀，曲雖不高而和寡，可惜可惜！

誰是下屆教育局長？

（隔周刊出）

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文：王師奶--不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第400期]