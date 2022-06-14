採訪手記：爸爸擁有3種魔力

【明報專訊】星期日就是父親節了，先預祝各位爸爸父親節快樂！經常聽人說，母性是本能，所以女人天生就懂得做媽媽。那爸爸呢？或許父親確實並非天生的育兒者，但我相信，通過學習，他們一樣可以成為好爸爸。

爸爸有如一道橋

早前維護家庭基金「好爸爸中心」推出《爸爸每周一課》網上教育短片，就不同的題材，和各位男士分享做爸爸的貼士。最近有一輯探討「爸爸怎樣幫助孩子通往外在，接觸世界的事物」？根據主持人所講，原來為父者有一個很獨特的角色，好比一道橋樑，孩子可通過他跳出媽媽的安舒窩，接觸外界不同的事物。而且大量研究結果都說明，爸爸高度投入親子關係，與幼童、中童的認知技巧發展，有着正比例的影響。爸爸擁有3種特別的「魔力」︰

．父職參與對孩子閱讀、數學和學習方式有幫助

．爸爸的學識和社會地位，均直接地與孩子的認知技巧相關

．即使爸爸不與孩子同住（例如離異），父職的投入仍然有利孩子的認知發育

其實不管是文獻或現實生活，相信大家都不會否定，爸爸有其獨特貢獻，不應該抹煞他們在親子關係上的角色。爸爸們，你們也要加油，不要妄自菲薄啊！緊記父母需要互相補足。如大家有興趣觀看更多關於《爸爸每周一課》的短片，可登入

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文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第401期]