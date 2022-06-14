環境教育：小觀眾走進故事 為環保據理力爭

【明報專訊】自然保育、環境保護，是全球議題，雖然重要，卻不易推展。過去，環境教育（環教）工作者多透過講座、工作坊，甚或話劇等相對單向的形式去傳遞環保信息，受眾接收到多少，較難掌握。最近有環保團體，便嘗試把環教結合論壇劇場，讓台下的觀眾有機會介入劇情，攜手應對劇情中的危機。究竟，這種不設限的共同探索，是否環教的新出路呢？

這天，保良局世德小學的禮堂化身成人迹罕至的濕地樂園，隨處都見到小白鷺、魚兒、樹蛙、蝴蝶、甲蟲等生物的蹤影，牠們過着優哉游哉的生活。但濕地樂園突然來了3個不速之客，老大Fever帶着手下石仔和提子包，說要在這兒建立「秘密基地」，他們搭建帳篷、大聲播歌，更拿出氣槍周圍發射……其中一隻小白鷺被射傷倒下。雖然提子包心中愧疚，不斷勸阻兩個朋友，但她生性怯懦兼辯才不足……

這時候，在台上飾演精靈的長春社教育經理鄧俊賢（Terence）便走到台下，邀請小觀眾介入故事情節，並以提子包的角色，嘗試引導Fever和石仔一起思考一個重要的問題——這是誰的樂園？台下的學生反應非常熱烈，紛紛獻計，「把雀巢搬去安全的地方」、「用帳篷圍起哪些動物」、「報警吧」，集思廣益後，最後由一男一女的同學先後上台參與演出。男同學質問Fever和石仔︰「小動物有生命的，就像你們一樣，想想你們被氣槍射中，會有什麼感覺呢？」女同學則以柔制剛︰「你們想玩，可以去其他地方，例如去公園……這個地方，屬於人和動物的……哪些小動物在這兒出世、長大，牠們有權住在這裏啊……」。

論壇劇場 提供討論空間

環保團體長春社聯乘劇團「小不點創作」製作的論壇劇場《這是誰的樂園？》，在一片討論聲之中結束，Fever和石仔如何抉擇，故事沒有交代。編劇鄧惠儀（Connie）說，這是論壇劇場的特色所在，「論壇劇場就是這樣開放的，它不是旨在追求『對』與『錯』，而是給大家一個討論和嘗試的空間，觀眾在劇中嘗試過，才更有力量在真實生活中實踐出來」。

從劇中發掘不公平元素

從事環教工作多年的Terence補充，環教向來重視傳遞知識和資訊，「不論是參與講座、工作坊，看紀錄片等，都是很直接的，大家照着我們所講的去做，就是環保了！但為何社會受眾仍然不關注環保呢？除了演繹手法問題，是否我們沒有提供足夠的思考空間？」因此長春社首次試用論壇劇場的手法，讓學生親自從劇目中發掘不公平的元素，再鼓勵他們站在不同的角度和位置，嘗試替那些被欺壓的角色發聲。Terence期望孩子透過思考、沉澱這個經歷，有朝一日能為他們的生活帶來改變。

在2021/22學年，《這是誰的樂園？》在多間學校巡迴演出，小不點創作藝術總監梁念行（Genna）笑言，有時學生的想法很異想天開，但喜見他們會不斷自我修正，「記得有一場，同學的介入方式，是要把濕地樂園分作兩半，一半給人類，一半給動物。於是演員繼續射槍，結果卻誤射到隔離的空間。同學馬上就說︰『噢，原來這個辦法不行。』」。

保良局世德小學亦是一間重視環教的學校，課程訂定結合了「自然校園」的發展方向。這天，學校就安排四年級學生在「生活智慧課」參與這個別開生面的論壇劇場。副校長梁德儀形容學生參與度高，這種環教手法值得鼓勵，「我看見同學們很主動去回應，當劇中演員舉手投票是否要在濕地建立『秘密基地』時，即使沒有問學生意見，他們也自動舉手大叫『不好呀』，他們展現出同理心。我覺得用這種模式上課，比教師在課堂直接講解應該怎樣做，效果更佳」。

文︰沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第401期]