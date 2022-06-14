升學攻略：福建中學附屬學校 重視獨立學習能力

【明報專訊】問◢ 小女好動，但適合傳統教學，想問福建中學附屬學校和九龍塘宣道小學，哪一間較適合她？因為她不太喜歡音樂，聽說宣小學生要強制學樂器，是否應放棄這個選擇呢？謝謝。

答◢九龍塘宣小是其中一所「音樂名校」，如果你的女兒不太喜歡音樂，而又擔憂學生要強制學樂器，看來你對該校有保留；至於福建中學附屬學校，我曾經訪問該校的校長，非常認同該校重視品德培養，以及校長坐言起行、實事求是的態度。該校重視學生的學習技巧、態度和興趣，以培養他們成為具獨立學習能力的21世紀學習者。似乎你女兒適合這校多些。

BB「數學家」 尋找可跳班小學

問◢ 想問哪一間九龍或新界區直資或私立小學有「跳班」制度？小兒即將考小一，他對數學十分有興趣，已自學小數和分數，幼稚園教師也笑他是數學專家。我怕他到小學沒有心機上數學堂，但問題是他其他科目沒有特別資優，如果有學校容許其中一科可以跳級上課會更好嗎？是否只能把目標放在直資、私立小學？

答◢ 一般學校不會公開該校是否接受「跳班」制度，家長要個別打電話詢問，直資、私立學校機會應該大些。在決定「跳班」前，要留意若孩子數學超班，但語文不是，如果跳了班，一來他要補回語文的「落後」程度，二來要適應新的同學和老師；所以，除非他是個全面天才，否則其他科目不濟和人際關係失調，一樣會使他有焦慮問題，這一點要想清楚。

根德園重視五育 民生升小較穩陣

問◢ 由於我和先生都沒有名小畢業背景，也只是居於一般九龍區校網，所以希望為女兒找一間打好學術根基的幼稚園，目標是考入直資及私立小學。請問現心儀根德園幼稚園和民生書院幼稚園，哪一間較適合文靜、內向的她？

答◢ 一般直資及私立小學比較重視英語，而一般私立幼稚園都有自己的特色。根德園幼稚園是名校，注重五育的均衡發展，培養自學及自律精神；民生書院幼稚園提供多元化及全面的綜合課程，讓幼兒參與各類學習。前者重視品德培養，沒有直升小學，後者有七八成畢業生升上民生書院小學，從這個角度看，似乎民生較穩陣。

（幼稚園及小學篇）

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文：趙榮德--前喇沙書院副校長、資深教育工作者

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[Happy PaMa 教得樂 第401期]