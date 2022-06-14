童途有「理」：家居健身室

【明報專訊】受疫情影響，不少家長和幼兒常困家中，極少外出。其實，除了要注意個人衛生外，保持適當運動亦同樣重要。世界衛生組織指出，兒童及青少年應每天做最少60分鐘中等至劇烈強度的體能活動。恆常體能活動能促進肌肉及骨骼生長、發展動作技能、預防肥胖症、改善情緒及紓緩壓力等。

幼兒學懂獨立步行後，便有足夠的條件去發展進階體能活動技巧，如上落樓梯、跳躍、拋接球等。適當的大肌肉活動，能夠刺激不同肌肉的發展，加強肌力、肌耐力及穩定度，亦有助刺激幼兒的本體覺、前庭覺和觸覺，更能提升他們的空間感、方向感及增強不同協調能力的發展。相反，大肌肉發展較弱的幼兒可能會出現肌肉及耐力不足、坐姿不正確、動作笨拙、容易跌倒，繼而影響上課的專注及動機，亦有可能影響社交發展。

即使安在家中，父母都可以善用家中的物資，把遊戲元素加入體能活動，與幼兒一起做以下訓練：

啤啤熊爬地

•目的：加強整體肌力、四肢和核心肌群穩定度、協調能力

•需要物資：5個膠樽

•玩法：

（1） 家長與幼兒一起將膠樽放在地上，成一直線，而每個膠樽相距20厘米

（2） 幼兒用四肢撐地向橫爬，避免碰到障礙物。過程中，幼兒需要保持收腹，屁股盡量避免左右搖晃

•遊戲變化：

（1） 按幼兒的能力，將路線加長，增加難度

（2） 加設不同任務，如請小朋友將不同玩具由起點帶向終點，以增加訓練動機

小小運送員

•目的：加強單腳平衡和協調能力

•需要物資：5對襪子，2個不同顏色膠籃

•玩法：

（1） 家長與幼兒一起將襪子捲成球狀當作豆袋

（2） 幼兒站穩，並將2個膠籃放在左右腳旁

（3） 家長先放一個襪球在幼兒左腳面上，然後請幼兒抬起腳，保持單腳站立平衡，並將襪球運送到左腳旁邊的膠籃內

（4） 將襪球放在幼兒右腳面上，重複以上練習

•遊戲變化：

（1） 按幼兒的能力，將膠籃與幼兒的距離拉遠，增加難度

小丑雜耍球

•目的：加強拋接球和手眼協調能力

•需要物資：1對襪子，1個膠籃

•玩法：

（1） 家長與幼兒一起將襪子捲成球狀當作豆袋

（2） 幼兒雙手持膠籃，並將襪球放在膠籃內

（3） 幼兒將襪球拋起，並用膠籃接回

•遊戲變化：

（1） 家長一起參與，與幼兒來回拋接

（2） 家長可把球拋向不同方向，讓孩子走動更多

（3） 按幼兒的能力，加長拋接的距離

家長及幼兒記緊要注意安全，並從遊戲中建立健康生活模式及鍛煉良好體魄。

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文：謝卓楠（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）--香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

[Happy PaMa 教得樂 第401期]