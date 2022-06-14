英倫助鄰：入學似近還遠

【明報專訊】上次跟大家介紹了一些常見的英國state school入學準則，相信大家都已有初步認識。今次會集中分析一下住址與學校catchment的關係。一般而言，英國用住址作入學準則，就是希望學生能「就近入學」。這樣既能放便學生上學、家長接送，亦是學校、學生與社區關係的重要建構。

搞清楚距離定義

但何謂「就近入學」、如何計算距離呢？每區政府或每間學校的定義都可能不同，但大概不出以下幾種︰

1. 直線距離

最簡單易明，就是以住址與學校拉一直線的距離。這個資訊在Google Map或Rightmove（找屋網）等網站都可以找到，但當中亦會有些變化。例如學校的位置可能以正門作準，但亦可能計其中一個入口；或者同一幢物業的高層單位可能會被視為較低層單位距離遠一些。當然，亦有些學校會以抽籤去決定一幢物業不同單位的優次。

2. 步行距離

這個比較特別，亦不是從地圖一看就可以立即想像得到究竟有多遠。所以地區政府或學校都會以指定的電腦系統計算出來的距離作準。而所謂「步行距離」，一般是指由該住宅到學校所要經過的安全和公眾行人路的距離。既然要安全，就不能是自己攀山涉水的捷徑；既然要公眾道路，亦不能通過人家後園了！

3. 優先收生區域

這個收生準則以指定的地區邊界劃分，住在區域以內的學生會優先獲取錄。劃界的方式與香港的官立及津貼學校校網一樣，在一線之隔就可能是另一個校網（priority catchment），如皇仁書院銅鑼灣道對面的樓房就已經是14網而不是12網。但大家要留意，香港的校網內所有住址的入學機會都是一樣的，但英國在優先收生區域之內的住址，仍要計算住址與學校距離，作排列入學優先次序。

準則每年或有變動

學校收生的情况每年都可能有別，所謂的catchment距離亦會隨之而變，而住址與能夠入讀什麼學校有着決定性的關係。為免錯失入讀心儀學校的機會，有要求的家長記緊要仔細分析好目標租/買盤和心儀學校的關係。再次提醒，熟讀學校的入學準則是選校的不二之法。

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文：Eiffel--三個小孩的爸爸，從前在港組織家長組織爭取教育改革；今日出走英倫，繼續關注學校教育，協助香港家長選校入學。www.facebook.com/LunLondon

[Happy PaMa 教得樂 第401期]