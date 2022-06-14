增添父能量：隊友「是」什麼？

【明報專訊】「隊友不是豬」是一條否定式。那麼隊友應「是」什麼呢？我不知道答案，但可以跟你分享，怎樣找到答案。那就是……先讓自己成為丈夫生命中最大的支柱。

早前是我和丈夫結婚7周年紀念，他帶我到當年舉行婚宴的地方慶祝。先生一坐下就拿起當年婚宴的照片，對照一下那盞水晶燈還在不在、周圍的格局有什麼不同、一刀一匙是否昔日的模樣。對我來說，確實有點無聊……就在回到家時，他竟然繼續播放晚宴的片段，並娓娓道來7年的經過。慢慢，我的眼淚開始掉下來。過程讓我體會由成為夫妻到做父母的過程，需要很多肯定。

尊重彼此差異

1.肯定我們是不同的人

我和先生是南轅北轍的人。他理性，晚飯時一直對着現場和結婚當晚的照片，對我來說，那些都是死物，我着重的卻是感情的流露。這麼不同，怎能表達肯定？就是尊重不同就是不同，肯定那份不同；不是心生不忿的妥協，而是接納。成為父母後，彼此的不同進一步浮現。我接納這7年來，我們都是在理性與感性的不同中，互相接納地度過。

2.肯定彼此的付出

自從誕下女兒，我就轉為兼職工作。在照顧家庭上，無可否認我付出的時間較多，但絕對不能變成「他不重視家庭」的控訴和比較。我肯定丈夫辛勞工作掙錢，使用另一個方法為家庭付出。在晚飯和閒談間，我們會互相肯定對方為自己和子女的付出，表達欣賞和鼓勵。

互相肯定 學習與啟發

3.肯定自己的價值

要成為丈夫的支撐，自己的內在都必須強健。不消我多說，你都體會到夫妻間有互相學習和塑造的過程。媽媽有作為媽媽的自信，丈夫感受到，亦會學習，獲得啟發。讓這份女人的自信用於建立爸爸，而不是打擊他們。互相肯定對方的親職，能夠讓他肯定自己作為爸爸的價值。

4.肯定自己的地位

或許你丈夫總會在其他人身上獲得力量和支持，但千萬不要借辭推搪，因為太太的肯定永遠是獨特的。丈夫需要你。當丈夫回到家時，試着用力擁抱他，讓他感到你實在的支持，讓他時刻記起你是他強大的後盾，遇到任何事情都有太太撐着。絕對不要放輕自己和丈夫的地位。

隊友「是」什麼？答案其實言人人殊，莫衷一是。但我確信，隊友是由太太的肯定所建立的。

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文：馬舜潁（維護家庭基金網誌作者）--由一群撐爸爸角色的父母共同寫作，記錄他們怎樣在孩子生命中，築起爸爸形象。好爸爸中心由維護家庭基金設立，深信每個孩子需要好爸爸；爸爸角色可由夫妻共建。

[Happy PaMa 教得樂 第401期]