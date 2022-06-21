挑戰膠樽骨牌紀錄 團隊精神永不言敗

協作精神——除高年級的骨牌挑戰，低年級也有不少團隊挑戰遊戲，例如密室逃脫等。既考驗孩子的解難能力，也訓練他們的協作精神，並從中學習情緒管理。（受訪者提供）

【明報專訊】若說「失敗乃成功之母」，那成功之「父」又是誰呢？它的名字叫「反思」。為培養學生永不言敗的精神，並喚起他們對「失敗」及「挫折」的反思，有小學續辦「失敗周」，通過一連3天的多元體驗活動，包括以砌出全球最長的膠水樽骨牌為目標，激勵學生從失敗中汲取經驗，建構成功的策略。究竟這班小學生，最終能否成功挑戰健力士世界紀錄呢？

文︰沈雅詩

教學有辦法

這個早上，亞斯理衛理小學（下稱亞小）禮堂有一半的地方都擺放着長方形膠水樽，同學都紛紛蹲下來，把這些膠樽當作骨牌，分組砌着「AMPS」4個英文字母（該校英文縮寫）。突然間，禮堂傳出一下尖叫聲，「P」字一列的水樽徐徐倒下，旁邊一個男同學見狀，隨即轉身飛撲上前用雙手頂着，身手敏捷的他，成功阻截跌勢，大家立時鬆一口氣。「截得靚！」導師喝采激勵。然而，並非每次都這樣幸運，「哎呀！」 一聲之後，「A」字的所有水樽都「全軍覆沒」，有同學雙手掩面，有同學呆若木雞，隔着口罩都感到他們的失望和沮喪，導師又再出言安慰︰「不打緊，還有時間，再砌過。」

經歷好幾次失敗後，同學們漸漸意識到要調整策略，他們想出先不要一氣呵成地砌出一個字母，而是要把它分段處理，而段與段之間，還要留少許空隙，並且用平放疊起的水樽作緩衝區，避免在正式挑戰健力士世界紀錄前，提早出現骨牌效應，功虧一簣。

經過2小時努力，亞小這班來自四至六年級的數十名學生代表，用上2010個膠水樽砌出「AMPS」字樣。最緊張的一刻終於來臨，在兩名獨立見證人的見證下，由校長鄭家明輕輕碰倒第一個水樽，大家都屏息靜氣，觀看着一個又一個的水樽依次倒下，直到第2010個膠水樽也倒下來時，全場拍掌歡呼，興奮莫名！

「失敗是指你不去嘗試」

亞小自2018年起舉辦學生生命培育活動「失敗周」，今年「失敗周3.0」更進化成「熱血周」，鼓勵學生擊破失敗，熱血成長。鄭家明說︰「通過連串活動，我們向學生傳遞着一個信息︰『什麼叫失敗？它不是指暫時未能成功或輸掉給別人，失敗是指你不去嘗試。』」他續指，今年更着重深化團隊合作精神，實踐「以最好的我們成就最好的我」的校本教育理念，「我們相信每個同學都有上帝所賜的天賦、亮點，但不會有一個人是萬能的，只有透過團隊協作、互相學習，才會有共同的進步」。

學生生命培育組主任嚴天樂補充，今年選擇以骨牌挑戰與學生一同經歷失敗與成功的歷程，是希望同學明白到，要獲取成功，除了堅持去做，還需要使用對的方法，「砌骨牌是需要技巧的，例如要注意距離、方向、順序等。我們期望同學藉着今次砌骨牌，掌握到探究解決問題的軟實力，日後可遷移到學習層面、生活層面上」。

「熱血周」不單為學生帶來難忘的成長回憶，對教師同樣帶來啟發。學生生命培育組教師團隊之一盧展諾表示，經過今次活動，提醒自己往後要更信任學生，「坦白說，今早距離正式挑戰時間只剩半個鐘時，眼見同學仍未完成，我腦海確實有閃過『今次可能砌不成』的想法，更想過不如全部大人落手砌，或者進度會快些。但結果是他們做得到，關鍵是他們願意不斷去想，找更有效的改進方法。學生的堅持亦啟發我，其實每一次失敗，都是讓我們有機會尋找更好的解決方法」。

■學生心聲

失敗乃成功之母

楊淂澔 小五生

「我覺得今次最好玩的活動是砌骨牌，因為可以發揮創意，而且千變萬化……砌轉彎位很難的，我至少失敗過10多次……會有少少不開心，但我知下次會成功。」淂澔又提到，今次活動，同學之間的配合很重要，曾有同學發生摩擦，他便充當「和事老」，分隔彼此，讓大家冷靜下來。

羅譽灃 小五生

「今個活動，我最喜歡看電影（《馬達加斯加爆走企鵝》）的環節，故事講4隻企鵝，打敗壞蛋章魚博士，拯救企鵝界，這套電影，帶出一個道理——失敗乃成功之母。」談到砌骨牌，譽灃透露經歷過很多次失敗，當中有「激氣」，也有情緒低落和失望的時候；然而，也因着砌骨牌，讓他有機會和一些平日較少接觸的同學交流，增進友誼。

[Happy PaMa 教得樂 第402期]