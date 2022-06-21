自在講媽：沒有「姐姐」的日子

【明報專訊】沒有家傭「姐姐」的日子，一家四口都長大了！

想當年懷着雞蛋仔的時候，倉卒決定聘請一個菲律賓籍伊斯蘭教徒作為家傭。撇除生活習慣需要磨合，最大的適應包括面對她內向隱忍的個性，還好她一直愛護雞蛋仔，相處尚算融洽，讓我第二次懷孕期間可以專心安胎。

不過，細佬肥仔出世後，她忽然請辭回鄉，當時社會上有很多所謂「跳工」個案，但她誓神劈願表示辭職是因為3年沒有見過家人，亦開始覺得身體疲累，力有不逮，是時候「告老還鄉」。面對突然分離，我當然有憤怒、被背叛的感覺，不過也學習慢慢消化這個壞消息。

手指乾燥如魔術貼

如是者，肥仔剛過了百日，我就開始全職媽媽的生活。平日揸筆多過揸刀，切菜始終難逃切到手指；足不出戶依賴網購平台，怎料疫情爆發連送貨員都病了。這個冬天，無限循環洗嬰兒衣服、洗碗碟、拖地洗廁所，手指頭全部都破裂了，和另外一個家庭主婦媽媽討教生活智慧，她告訴我：「對啊！手指乾燥如魔術貼一樣！很神奇呢！」無奈加苦笑，日子還是湊合過着。

兒子變懂事：媽媽辛苦了

就像網上媽媽谷分享，我添置了掃地機械人、洗碗碟機、各類廚房小家電，提升家務效率；亦委託老爺抽時間接哥哥放學，聘請保母姨姨間中協助照顧肥仔，不知不覺就過了半年。 快將5歲的雞蛋仔愈來愈懂事，生活自理能力提升，有一回睡覺前在收拾玩具，認真告訴我：「媽媽要煮飯做清潔，所以我收拾玩具，媽媽辛苦了。」而差不多10個月大的肥仔，也戒了夜奶，準時吃、睡、拉。至於老公，在工作和進修之間，也學會留意家中細節，嘗試補位，似乎從巨嬰開始蛻變成長。

最近一次和「姐姐」視像，知道她陪伴母親到城市醫院檢查身體，趁網絡接收穩定立即聯絡我。她沒有跳工，真的回鄉照顧家人了，但作為一個單親媽媽，左算右算，待齋戒月過後還是要計劃回香港工作。在她的穆斯林社區沒有離婚婦人出國掙錢，但她還是背着流言蜚語，默默耕耘。

心甘命抵又好，為勢所迫也罷，嘗試一些沒有把握的新事情，都會讓我們成長。成長的過程未必浪漫、未必興奮，但過後回望，我總會感恩有這些經驗。姐姐踏出安舒區，離鄉別井掙錢；我也是跳出框框，全身投入家事。最少，到目前為止，我為自己感到驕傲，全屋男孩都喜歡吃我弄的菜。

文：彭梓雅

作者簡介：前懲教主任，放棄鐵飯碗轉型全職主婦，兼職實習社工督導/繪本伴讀導師/家庭輔導員。興趣廣泛，不務正業。最大成就是生了一個「雞蛋仔」，置了一頭家。

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[Happy PaMa 教得樂 第402期]