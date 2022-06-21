善養救未來：讓孩子信任感覺和需要

【明報專訊】「保護小朋友免受性侵犯，其中一項是教導他們什麼是『好』接觸，什麼是『壞』接觸，但老實說我自己都不太能分辨，也不敢說遇事時有捍衛的信心。」性教育講座中不時有照顧者這樣說。「信任自己的感覺和直覺，確知身體自主權……」我每次都會這樣回答，但自己也時常感到疑惑。

畢竟，兒時也沒對自己的感覺、直覺與身體有多大信心啊！衣服不舒服、太飽吃不下、周遭太吵、不想某人抱我等……當我表達身體需要或情緒感受時，身邊大人的回應往往就是給予指令，或者歸咎於我太過敏感。在性治療工作中，我也遇到不少個案，因難以接納和信任自己的感覺和需要，不確知自己是否有權發聲而出現種種內在及親密關係的問題。

「信任自己的感覺和直覺，確知自己有身體自主權」，本該是保護自己的基礎，然而在社會模式教養的薰陶下，似乎大家都感到困惑。

不加社會標準「調控」 按個人節奏成長

成為媽媽以後，我一直思考如何給兒子打好這基礎。我決定先研習一下，盡可能無預設地深入了解這個我深愛的人兒！以後，我大概就會慢慢想到法子。丈夫與我共識是要尊重孩子作為一個獨立個體去認識他，用同理心回應他，盡力不加諸我們或社會的期望和預設。幸得家傭姐姐和長老的贊同和配合，容讓孩子一切按自己節奏，沒有什麼要訓練或「戒」，只是觀察、聆聽，再商討出能順應孩子和我們各人需要的方式和日程。

這種教養方式與我們兒時所經歷的截然不同，縱使起初似乎帶來諸多不便，大家心中卻又感覺自然舒坦。婆婆慨嘆說：「其實誰又會喜歡逼迫一個嬰兒來配合自己？按時餵完指定分量的奶，還有戒夜奶、戒片、戒怕陌生人等，想起都緊張！」結果，孩子的進步令人鼓舞，10個月大時已能使用嬰幼兒手語，清晰表達所需所感：睡醒希望喝了水才喝奶、洗澡水太熱或太冷、掛念爸爸想要致電……他每個表達都提示我人人都是如此獨特，以往只要求孩子配合社會標準的教養方式，可真是辛苦了大家。

當這人兒開始學習作決定時，我們可要保持鎮靜，例如氣溫才10℃時要求穿夏季衫褲、不吃午餐、不洗澡……我們戰戰兢兢地守着大家有共識的原則，讓孩子安全地體驗各種自然合理的後果，了解他每個決定背後的想法和感受，一起討論、處理困難。當然，過程中我們也曾懷疑過、被規勸過應該直接指示或以獎罰「調控」孩子。可是，當我們選擇放下操控，以同理心去回應，經驗到的卻是令人滿足又甜蜜的溝通和更深層的互動。

就這樣，我家孩子似乎從來都對自己的感覺、情緒及身體自主權感到信任及自在，受質疑也能肯定地表達：他堅持沒有辛辣材料的菜很辣，因而讓大家發現了他人生的第一顆痱滋；他會向幼兒班教師表示想以揮手代替擁抱，即使教師多番規勸……這種對自己感覺與需要的肯定，亦令他能重視別人的權利與自由：

他會為在路上被強迫抱起、被要求停止哭喊的幼兒抱不平，甚或在家庭性教育的對話之中，這小小的孩子向大家表達他認為人人皆有私隱、性別表達的自由和權利。

在虛心了解這個人兒的過程中，我發現原來我不必要想到什麼特別的法子，因尊重、接納、信任、同理回應，早已不知不覺間在他身上展開了保護自身的基礎工程了，而且過程還很甜蜜美好，衷心邀請大家都來試試看。

文：劉康琳（性治療師、善養教育支持者）

作者簡介：教育大同是由家長發起的慈善機構，自2014年成立以來，一直推動家長及教師透過反思教育的意義，從尊重孩子的不同需要出發，革新在家、在校、在社區的教育／教養模式。

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[Happy PaMa 教得樂 第402期]