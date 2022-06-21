潮媽寶典：車婉婉勇媽無懼

【明報專訊】說起全能藝人車婉婉，大家會想起1990年代初，在新秀歌唱大賽初露光芒的冠軍少女，去年因演活「郭得寶」獲電視台提名最佳女配角，角色的豐盛人生讓她抱着信念勇敢走下去。現實生活中，婉婉生活同樣美滿，5年前生下兒子BBQ（乳名），從此更勇往直前。

高齡產子 模範勇媽

婉婉遲婚，經歷過感情低谷，她仍能坦然面對︰「沒人天生懂得談戀愛，談戀愛──談過才懂得戀愛；付出過才明白何謂付出。感情不應用『順利』來形容，遇到真命天子前都不算是順利。」最終她幸運遇見陽光又簡單的圈外男友Jonathon，並於2013年甜蜜成婚。

婚後兩人開始造人，3年都不見起色。由於年紀大，加上身體情况，醫生告訴婉婉難以懷孕。她計劃在2017年便嘗試人工受孕，沒想到2016年自然懷孕，翌年以42歲高齡順產誕下8磅9安士的大隻仔BBQ，這是令她引以為傲的經歷，就連醫生也大讚她。她大方分享產子寶典：「首先要找到信任的醫生，按時產檢，調整飲食。我孕期每天都喝湯、吃酸奶，在酸奶中還會輪流加入草莓、藍莓、紅莓等，現在BBQ皮膚那麼好，少不了孕期飲食的影響。」

問及為人母後最大的改變，婉婉豪放地反問筆者︰「有咩驚吖？無嘢驚！做媽媽後咩都唔驚。以前我怕蟑螂，𠵱家見到蟑螂，第一個衝去處理，因為我要保護個仔。」

成為母親意味着很多事情──孕育時你是容器，生產時你是通道，餵養時你是食物。車婉婉做「行走食物」足足兩年半，又是一個壯舉。「生完BBQ幾個月，導演邀請我復出拍戲，我帶着兒子見導演，唯一的要求是讓我有時間泵奶。後來拍劇拍外景都帶着奶泵和哺乳巾。」生產後，女性用盡了生產機能，再重生蛻變，永遠不要低估媽媽的勇氣和決心。

把勇氣傳給下一代

兩年多前，只有2歲多的BBQ突然說︰「媽媽，我要搵一個目標！」讓婉婉哭笑不得，他到底在哪裏學會「目標」這個詞語？原來出自睡前繪本，有一隻蚊子專門咬亂發脾氣的怪獸，當它咬完了氣鼓鼓的噴火龍，就又開始尋找新的目標。在媽媽講故事的過程中，BBQ吸收了「目標」這個詞語。幼童容易接收新事物，不懂得消化分析，家長的身教就更顯重要。勇字當頭的婉婉希望把身上這份勇氣傳給下一代：「從小告訴孩子，失敗沒什麼大不了，道歉沒什麼大不了。我們都要接受自己和孩子有缺點。給孩子勇氣，迎難而上！當外界擔心我高齡產子，我不也是生下肥肥白白、健健康康的BBQ嗎？」

《寰聽世界》——「潮媽寶典」每周二專訪新時代潮媽，分享超越自我，與孩子共同成長的故事。節目逢星期一至五下午2:00至4:00於港台普通話台（AM 621／FM 100.9跑馬地、銅鑼灣、灣仔、屯門北／FM 103.3將軍澳、天水圍）播出。t.rthk.hk/j3c9o

文：黄梓瑜

作者簡介：香港電台普通話台《寰聽世界》主持，訪問老手、潮媽新手，陪伴寶寶成長的同時注重自身發展，希望透過聲音為媽媽們帶來力量，一同成為更好的自己和媽媽。

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[Happy PaMa 教得樂 第402期]