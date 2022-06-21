辣媽CEO：前途盡毁

【明報專訊】剛剛看新聞，被一名母親說兒子前途被毁的標題嚇了一跳，究竟出了什麼大件事？原來其子早前透過英國文化協會報考A-Level及STEP英國劍橋大學入學試，但因協會出錯，未有為他報考，令原本打算升讀劍橋大學數學系的兒子很有可能不能入讀。母親向傳媒直言兒子「前途盡毀」！語不驚人誓不休的究竟是標題，還是那名母親呢？

幾時都話識得睇一定睇留言，既有很多人不認同那母親的說話，但亦有一兩個留言認為不能放過始作俑者，一定要追究英國文化協會，強烈要求一定要賠償。而最令我印象深刻的留言是：兒子有這樣的母親注定前途盡毁。

何必只局限在劍橋？

是咁的！是否考了那個入學試就一定成績好，足以入讀劍橋的心儀學系？如果成績確實標青，報考其他國際試或者校內成績校外比賽，成績結果一樣卓越優異的話，大把頂尖學府可以揀，何必只局限在劍橋？想讀劍橋的，究竟是兒子還是母親？題外話，為什麼有一些父母的兒時夢想心願，要由子女來完成？究竟子女是父母的附屬品，還是奢侈品？Or both？

人生有無限可能

父母的角色功能和當領袖一樣，存在價值和意義不是確保事事萬無一失，而是不管出現任何狀况意外，都能淡定兼有能力控制情况，面對現實找出解決方法。任何事情的發展都不能預計，即使電腦程式都會計算出錯，何况明明有無限可能的人生？

條條大路通羅馬

此路不通，還有大把出路。無論任何原因也好，錯過了今年的入學考試，明年一樣可以考。準備更加充足勝算不是更加大嗎？遲一年考，這一年就是被耽擱、被浪費了嗎？除了自己，誰都不能耽擱浪費自己的時間青春！

如果兒子真有才能、才華，莫講是劍橋大學入學試，不管任何考試都不能定奪兒子的高低，亦局限不了兒子的未來前途！但是有一個這樣思維心態的母親，在這種洗腦式的教育「熏陶」之下成長，說可憐可悲絕不為過。

明明條條大路通羅馬，除了Plan A，還有B、C、D、E； 甲乙丙丁大把選擇，偏偏死守一條路，此路不通，就只能前途盡毁，是無知？是迂腐？

還是那一句，愈懂事乖巧生性的孩子，活得愈壓抑。我有說不出的心痛！

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第402期]