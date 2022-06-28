自家藝術：DIY長刺水果 「秘密畫」表達情感

【明報專訊】藝術空間「可大可小」，因應都市人狹隘的家居，白雙全設計了一系列「自家藝術」，只要運用家中一隅，也能享受創作的樂趣。

一盤生滿刺的水果

媒介：雕塑

材料：水果、牙籤

目標：

‧ 通過「異化」一件日常物件，刺激感官的敏感度，帶來新的美感體驗

‧ 從不習慣的事物中，學習適應不安情緒，製造心理上的抗體

‧ 體會感官過敏者的難處，培養同理心

做法：

（1）隨意在家中挑選幾種水果（和蔬菜），選取顏色和形態豐富的，增加美感

（2）清洗牙籤備用

（3）順着水果的形態小心地插上一支又一支的牙籤，愈密愈好（圖A）

（4）雙手摸索生滿刺的水果，尋找適應的方法，由抗拒刺痛轉至接受的狀態（圖B）

（5）把牙籤逐一從水果中拔走，還原水果形態，並切成生果拼盤享用。牙籤洗淨烘乾亦可重用

一張收藏了秘密的畫

媒介：繪畫、設計

材料：A4畫紙、木顏色筆、間尺

目標：

‧ 用視覺設計補足語言障礙，用美感克服內心怯弱

‧ 運用幾何圖形和顏色的分佈，創作一張抽象畫，表達內心複雜的情感

‧ 把秘密埋藏在一張圖畫內，這意念推動填滿所有色塊

‧ 填色訓練專注力

做法：

（1）想一個秘密，想一個你想告訴的人；秘密不要超過8個字，關乎一件害怕又難為情的事

（2）按秘密的字數，在A4紙上間出相應的格數

（3）用木顏色筆把秘密放大寫在格上，一格一字；讓筆畫延長至碰到邊緣或其他筆畫，分割出不同形狀（圖C）

（4）將空格填上不同顏色，直至填滿整幅圖畫

（5）秘密消失在圖畫中，跟其他人交換，猜想對方的秘密（圖D）

[Happy PaMa 教得樂 第403期]