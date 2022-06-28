動動腦筋：分工合作尋找線索 小偵探破解謎題

【明報專訊】小朋友，你有幻想過做偵探嗎？若想成為像福爾摩斯般的大偵探，又需要具備什麼條件呢？有兒童書室嘗試把偵探圖書結合推理解謎的遊戲，讓小朋友當一日小偵探，透過合作解難，偵破案件。若你自認是愛推理、具備邏輯思維的孩子，那就來接受「委託」吧！

文︰陳真紀

最近小皇冠童書館利用《刷牙神探的推理解謎遊戲》系列圖書，策劃一場解謎大挑戰，讓小朋友動動腦筋，學習互相合作。這天，9個來自英華小學的學生，包括二年級的謝淬嵐和三年級的劉德諾接受刷牙神探的委託，一起化身小偵探，幫助刷牙神探找出疑犯，尋回被偷走的珍貴藏書。大家戴上偵探帽，拿上放大鏡，便馬上開始辦案！

破解數學謎題

辦案的第一步當然是了解案情，「最近，在小皇冠童書館發生了一件失竊事件！原來是一直跟刷牙神探敵對的壞壞怪人所做的惡作劇」……導師生動地為小偵探介紹案情，將他們帶入偵探世界之中。緊接小偵探便收到第一個任務——破解數學謎題。小偵探們二人一組，需要共同拆解一道數學謎題，才能得出下一步的線索。幸好他們才智過人，第一關順利通過。但隨着案件的推進，各種謎題陸續出現，難度也逐漸增加，考驗同學的觀察力、分析力及組織力。淬嵐坦言在過程中有遇到困難，「自己一個未必解決得到」。不過最後都成功過關，他說︰「因為與拍檔一起思考，一起合作。」

就像福爾摩斯有華生這個好伙伴，刷牙神探也有阿爾法機械人從旁協助。小皇冠童書館課程主任張曉彤（Tuny）表示，受早前疫情的影響，小朋友上學日子大減，未必有太多機會與人相處，因此激發他們構思這個系列活動，「我們希望小朋友透過這個活動發揮他們的觀察力、邏輯思考，以及自己主動解難的能力。最重要是想小朋友可以有機會和同學相處，學習如何溝通，如何合作去解決事情」。

作為偵探，任何蛛絲馬迹都不可以放過。除了需要解開各種謎題之外，小偵探還要憑自己的觀察力，在數不勝數的圖書中尋找線索。當同學遇上樽頸位時，導師便作出引導，給予一點小提示。初時大家都像盲頭蒼蠅，到處亂看，所以找了很久都沒有結果。於是導師便向大家提供貼士：「我們四處走動，細心留意每個地方，記住你們要尋找的東西。」得到提示後，大家便開始放慢腳步，大家分工尋找不同的地方、仔細觀察，最終找出線索。

經過一番努力，終於揪出疑犯，成功尋回被偷走的圖書。活動過後，每個同學都收到一張證書及小禮物，成為一個合格的小偵探。不少同學都希望能夠再次參與活動，德諾開心地說：「很好玩，過程中需要不斷走動，反覆觀察來尋找線索。」

層層遞進 引發學生思考

英華小學創意及出版總監馬鎭梅指今次活動設計有層次，層層遞進的難度能引發學生思考，「例如最後打開門的地方。導師姐姐只是給予很少的提示，但他們看見門便知道要打開。其實那裏沒有任何提示，但就『撻着』了學生的偵探頭腦」。她也高興學生能懂得互相幫忙，「我看到同學自己完成之後，還協助同組的同學，這一點我是很欣賞的。與自己一個人參與不同，他們知道自己是小組的一員，懂得互相幫忙，這點讓我很欣慰」。

小皇冠童書館即將推出「刷牙神探之小偵探大挑戰」活動，讓初小學生透過解謎挑戰，學習分工合作，也藉此培養他們的觀察、分析及邏輯思考等能力。詳情可留意小皇冠童書館facebook專頁（facebook.com/littlecrownmedia）的公布。

[Happy PaMa 教得樂 第403期]