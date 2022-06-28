親子筆陣．家教明言：重塑失敗 熱血成長

【明報專訊】「人生中有歡喜，難免亦常有淚……」金曲不厭百回聽，也帶出人生的寫照。生活總會遇到不同的困難逆境，面對難關有人處之泰然擁抱挑戰，有人逃避問題選擇放棄，卻沒想到問題總在人生的不同拐角出現。因此，心態才是決定我們人生成敗的關鍵因素，而從小培養孩子的成長思維，讓孩子在人生路上不怕失敗、敢於嘗試，正是「失敗教育」的「成功之處」。

心態是決定人生成敗關鍵

本校在疫情下的6月，特別舉辦失敗周3.0「熱血周」活動，生命培育組的同工們正是看到同學面對疫情的成長需要，精心設計了3天的熱血周活動，希望同學透過團隊的解難合作，一同面對失敗，反思求進，分享成功。這3天，同學們放下功課及日常的課堂學習，一同來一次生命課的體驗旅程。

低年級同學在這3天經歷不同的團體遊戲和密室逃脫，我們最重視的就是孩子們的情感表達和合作結連。小朋友的學習，需要真實的經驗才能深刻地體會自己的內在需要和感受，團隊的合作互動正好讓同學經歷「最好的我們成就最好的我」。孩子在團隊中學習表達自己的情感，關顧別人的感受，失敗中互相支持，成功時共享快樂。透過解難的過程，他們更深切體會互相欣賞的重要，鼓勵隊友一起迎難而上的可貴，學習，可以在生活的微細處。

嘗試 失敗 再嘗試

高年級同學在這3天一同經驗砌骨牌的活動體驗，一次又一次的失敗，嘗試，再失敗，又再嘗試，深刻的是同學分享的說話，「當看到大家一點點的進步，當找到更好的方法，我們就算未成功，也會繼續努力」。我們更在第3天一起挑戰世界健力士的骨牌水樽紀錄（圖），能否挑戰成功尚待公布，但成長更重視的是經歷，我們經歷過一同努力的日子，生命的熱血成長已見證着最好的我們。

完成難關 充滿自信

熱血周後的一個小息，同學來校長室約我談天，和我分享熱血周的喜悅，聽到他們分享一起完成難關時臉上露出的自信和雀躍，真好！當他們提到老師和他們一起經歷這3天的熱血旅程，真好！當看到家長義工們也一起投入參與活動，鼓勵同學勇敢嘗試，真好！亞小有最好的我們一起經歷熱血成長，真是美好！

文：鄭家明（亞斯理衛理小學校長）

作者簡介：全國十優機械人教練，多年推動創意及STEM教育；近年於任職學校發展繪本及家長工作，希望把創意融入親子教育，讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

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[Happy PaMa 教得樂 第403期]