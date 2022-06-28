國際親子台：可以對孩子說「不」？

【明報專訊】「正面管教」是我們近年都推崇的教養方式，畢竟鼓勵比責罵能帶來更積極的作用。不過，卻別誤會在教養的過程中，正面管教等於不能說「不」。無論任何時候，我們都是一個有血有肉（甚至有淚）的人，因此，我們可以有自己的感受與原則，千萬不要以為，作為母親後，我們就沒有說「不」的權利。以下3點，是常見的誤解。

媽媽重視孩子需要

誤解1. 對孩子好的事，就一定不能說「不」

這是一個很常見的誤解，舉一個實際例子，大家會更易明白。小朋友是需要感受到愛，因此給孩子擁抱或親親他，對孩子是好事。

但這並不表示，在任何時間孩子想我們給他擁抱，也必須9秒9極速回應。有時候，可能我們正在忙，也有可能是剛好已抱着妹妹。我們可以讓孩子知道，他的需要我聽見了，我們重視並會回應，但「不是現在」。可以在大家都感覺舒適的情况下，給孩子大大的擁抱。這也是一個讓孩子清楚的信息，孩子的需要，媽媽重視。同樣，媽媽（及其他兄弟姊妹）的感受及需要，也要重視。

誤解2. 預先說「不」，是我們小題大做

不是的，預先說「不」，只是我們希望出現更少失誤而已。既然明知孩子過累時，情緒將會一發不可收拾。那麼，在孩子說再多玩半小時前，我們就堅定地說「不」。對，預先說「不」，可以省去大家半小時後收拾殘局的苦惱，為何不作這明智的選擇。

同樣地，當孩子用畫紙與蠟筆繪圖已能自得其樂，而半小時後就已經是晚飯時間，若這時他要求用水彩畫畫，我們可以果斷地說「不」，因為大家都不想在短時間內處理收拾及清潔畫具帶來的麻煩。這不是我們小題大做，是免卻新一波爭吵。

誤解3. 說「不」後，孩子爆發代表我們失敗

也許我們都試過，冷靜而又堅定地拒絕孩子那一刻，我們以為自己成功了。然後，卻換來小朋友的情緒大爆發，礙於面子或孩子的狂號哭聲，我們覺得自己失敗了。

明明已經用最平靜的語調，最明白事理的說法告訴孩子「我聽到你想繼續玩，不過我現在要先停一下，因為我要去預備晚餐」、「不可以的，這條路是要牽着我的手一起走的」。儘管如此，他都是要大哭一番。

孩子需釋放情緒

首先，孩子表達情緒，不代表我們失敗。孩子的情緒，是需要釋放出來的。第二，這情緒可能有更多背後原因，我們的「不」只是一個引爆點而已，但無論如何，我們願意接納孩子有情緒。愈接納情緒，孩子愈能在發泄後回復過來。請相信，日子有功，我們會看到成果的。

說「不」的背後，不是因為自私，而是我們與孩子的感受同樣重要。我們都需要空間讓自己的感受被重視與尊重，更快樂的我們，會帶來更健康的親子關係，更快樂的孩子與家庭。

文：Hello Bonnie

作者簡介：修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

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[Happy PaMa 教得樂 第403期]