教大GPS：如何提升幸福感？

【明報專訊】「幸福」是一個抽象概念，每個人心中都有其定義和想法，亦是我們終身追求的東西。那麼，「幸福感」又是什麼呢？國際民調組織Gallup去年向全球44個國家及地區收集數據，結果發現香港的快樂指數排尾3；而據經濟合作及發展組織（OECD）於2017年的「國際學生能力評估計劃」（PISA）學生幸福感報告，顯示香港學生整體生活的滿意度為6.5，低於國際水平的平均值7.3。數據反映了無論學生、家長或是教師，在提升幸福感方面都需要支援與幫助。

據正向心理學PROSPER的幸福感框架理念，幸福感包含正向度（Positivity）、正向關係（Relationship）、成就（Outcome）、性格強項（Strength）、目標（Purpose）、投入感（Engagement）及心理柔韌度（Resilience）7個元素。我們可以透過有效地發展個人的正向經驗，培養和學習樂觀的思維，善待自己，建立「愉快人生」。另外，多實踐利社會行為，如助人、合作、捐贈及分享等，均有助建立「有意義的人生」。最後，了解自己的性格強項，全情投入地生活；在面對壓力及不安時能自我調節，加強心理柔韌度等，都能夠提升幸福感。

講座推廣正向教育

提升幸福感可從幼兒階段開始，要幫助幼兒建立正向的價值及人生觀，首要是讓幼師及家長進一步認識正向教育。香港教育大學兒童與家庭科學中心早前開展了一項名為「正思樂行：幼師與家長正向教育計劃」的研究計劃，以科學實證角度出發，旨在提升幼師和家長的正向心態及幸福感，培訓內容主要圍繞PROSPER的正向心理學。團隊亦開發了一個手機應用程式，讓幼師和家長透過情境影片、正向心理學學習資源、感恩日記和小遊戲來認識幸福感。

過去兩年，我們為了共400多名職前及在職幼師舉辦了4場培訓。為了評估計劃成效，我們按隨機對照試驗的研究方式，分別與參加者做前測及後測。研究分析顯示，在其中2場分別有77名職前幼師和76名在職幼師的培訓中，有大約六成參加者在參與計劃後，無論在正向度、正向關係、成就、性格強項、目標及投入感各方面都有明顯提升，成效令人鼓舞。

團隊亦將於7月舉辦2場線上家長講座，講解正向教育的資訊，亦會舉行不同的體驗活動，幫助家長提升幸福感。我們相信，只有提升幼師和家長對正向教育的認識，才可讓幼兒從小開始培養正向的人生。如想報名參加有關家長講座，請瀏覽計劃網址www.eduhk.hk/ccfs/easp。

文：林焯怡（教大兒童與家庭科學中心項目主任）、李聲揚（教大兒童與家庭科學中心博士後研究生）、鍾杰華（教大兒童與家庭科學中心總監）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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[Happy PaMa 教得樂 第403期]