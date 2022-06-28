幸福拼圖：家庭活動點止飲茶

【明報專訊】疫情之下，我們不斷經歷新生活，在家工作、留家抗疫、學校停課……這些變化有影響家人之間的相處嗎？

自2019年，家福會展開「香港家庭幸福指數」調查研究，首創一套信效度俱佳，並切合香港社會文化背景的家庭幸福量度工具，透過全港調查，定期評估香港家庭的幸福水平。最近公布的2022年調查結果顯示，香港整體家庭的幸福水平較2019年顯著下跌，尤其三代同堂家庭的跌幅較大，可見疫情等因素正影響着多代家庭的幸福。

多溝通了解各人興趣

一家人相處難免有摩擦衝突，衝突往往來自彼此的不同，可以是生活方式，亦可以是價值觀，簡單至不同的作息時間或飲食習慣都可以引發衝突。但如果家庭關係親密，一家人願意溝通，互相包容體諒，有些衝突可以避免。

家福會聯同香港樹仁大學及香港大學，研發了「兩代同行育兒孫」課程予祖父母、父母，以及作為中間人的男士，教授5個提升關係的重要元素。筆者在此介紹其中一個元素「同聚共樂」——家庭成員透過參與和策劃不同的家庭活動，能促進彼此認識和關係建立。

一名夾在婆媳之間的男士與我們分享，以往在計劃家庭活動時，未會考慮家人的不同興趣，一般只安排飲茶，但彼此未有太多正面的交流；參與過「兩代同行育兒孫」課程後，他學會「同聚共樂」，按照家人興趣安排活動。例如在假日，他會精心安排一家人到嫲嫲最愛的花墟，讓嫲嫲向小朋友介紹不同的花種，小朋友對嫲嫲豐富的知識感到欣賞，爸媽看到祖孫之間的相處感到快樂，而嫲嫲亦享受其中。

男士主動當溝通橋樑

其實，一家人要融洽相處，平日可透過多觀察，了解每名家人的需要及興趣。而男士作為中間人扮演着十分重要的角色，可以主動當婆媳溝通的橋樑，聯繫彼此感情。此外，我們亦鼓勵家中長者使用通訊軟件，增加一家人交流的機會，面對面較難表達的欣賞及感謝，在通訊軟件上會更容易表達。

家福會轄下的婦女及家庭成長中心，推行「婆媳緣．祖孫情」多代家庭教育及支援計劃，舉辦了一系列活動讓多代家庭參與，除「兩代同行育兒孫」課程外，亦有戶外郊野遊戲日及煮食工作坊等，讓一家人「同聚共樂」。有興趣參與者可到以下連結https://bit.ly/3Oxrz0j，了解活動詳情及報名。此外，本中心亦推出了「和『孩』共樂」遊戲卡及《嫲嫲、媽媽不吵了！》親子圖畫書，讓多代家庭在愉快的環境下，有正面的互動及溝通。有興趣人士可到中心的facebook專頁（https://bit.ly/3tCBPw3）參與遊戲，換取遊戲卡及親子圖畫書。

文：香本柔（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

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[Happy PaMa 教得樂 第403期]