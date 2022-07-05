專家教路：網上面試選「書卷氣」背景 實體面試注意細微言行

排列圖卡——很多學校的面試形式都包括排列圖卡、物件分類、看圖說故事或問及圖中情景等。（資料圖片)

練習寫名——直私學校小一收生雖不能設筆試，但考官很多時都會請小朋友在「表格」上填寫中英文名，家長宜多替孩子練習。（資料圖片)

【明報專訊】今輪直資私立的小一面試，部分學校仍用網上形式，資優教育中心創辦人朱慧茵（Miss Chu）表示，網上和實體面試需要注意的細節位有不同，「若網上面試，我會提醒家長，幫孩子找一個不要有太多雜物的角落，最理想當然是帶點『書卷氣』的背景，例如書架。如果孩子有什麼獎狀、獎盃，亦可放在書架上，讓考官看得到」。至於視像鏡頭的位置，亦要留意應和小朋友的視線保持水平，避免「高炒」或「低炒」。

等候勿顯不耐煩 看書要專注

至於實體面試，一言一行就要更小心。曾在傳統著名小學任教多年的Miss Chu透露，小朋友從踏入校門一刻，已受考官暗中觀察。「最簡單在等候期間，孩子有否表現得不耐煩？抑或能夠專注看書呢？又或者，教師可能會刻意掉東西落地，看小朋友有沒有意識想去幫忙等。這些細微位，都觀察到孩子的性格和修養。」

至於面試題目，雖然每間學校不同，但Miss Chu稱形式大同小異，可歸納成以下4類：

1.學術題：按教育局指引不能用筆試，但部分學校會邀請同學在「表格」上填寫中文名，又或者看圖配詞；亦有以平板電腦「玩」數學遊戲；運用英語回答問題也很常見。

2.邏輯題：把數張圖卡排列次序，再創作一個故事；又或者把不同的物件分類。

3.應變題：給予一些情景，例如和父母失散、在校園拾到金錢等，該如何處理。

4.生活題：面試官和小朋友閒話家常，從中了解家庭背景，例如在假期一家人會做什麼？平日誰教你做功課、簽手冊等。

[Happy PaMa 教得樂 第404期]