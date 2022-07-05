親子筆陣．永明的天空：畢業彩蛋

【明報專訊】7月天，過往對教師和學生來說，已是收爐的日子；今年的暑假卻像「碌卡」一樣，在3、4月間被「預支」了！炎炎夏日，戴住口罩，還要考試交功課兼行畢業禮（如果有實體的話），正向地說，是另一種體驗吧？

剛參加完舊校提早舉行的聯校畢業禮，這是退休之後，首次重返典禮現場。即使疫情未完全緩和，校長、教師們也想設法讓學生體驗畢業禮所附帶的儀式感，實是功不可沒；無他，要珍惜那份不可或缺的在學回憶。有人說「人生就是記憶的堆疊」，那麼小學畢業禮是否真的只是一段永恆不變、行禮如儀所製造的學校生活回憶？非也。

儀式簡單 卻確立歸屬感

記得小時候沒有手機、沒有電腦，無遠弗屆的網絡還未出現，左鄰右里就是「互聯網絡」。公屋走廊一聲呼喚，有時分享食物，有時幫忙「睇火」；孩子們的遊戲不是到處尋幽探秘，就是角色扮演。兄弟姊妹一齊玩「煮飯仔」，你做侍應，我扮客人。角色扮演不是遊戲般簡單吧？家家酒也好，role-playing也好，社會化過程中形形色色、林林總總的典禮、活動背後，也是多元化的角色扮演「遊戲」吧？然而，我們都會賦予不同的、深刻的意義。

意義之一乃是歸屬感這個印記的確立。據說歸屬感（sense of belonging）能帶給人幸福的感覺，因為歸屬感讓人獲得肯定：你屬於這裏，你有着這個身分（identity），你得到這個成就。現代心理學之父William James曾說：「人類內心最殷切的需求是渴望被肯定。」雖則畢業禮行禮如儀，但卻是那個簡單儀式所營造的氛圍讓人全神貫注，上台接受頒獎或證書剎那，更要屏住氣息。印記一旦建立起來，就像烙印一樣，可以recall、可以重溫。

重新連繫 增強抗逆能力

另一層較深的意義是連繫感（connectedness），特別是這些年間，因為疫情起伏不斷所導致的疏離隔閡，突顯了儀式的重要。儀式的舉行把人聚集，人匯聚就是連繫的時刻。有形的集體活動把無形的意義連繫起來，例如我是第20屆的畢業生，他是我師兄，我們都是足球校隊的，是一team人。連繫感是積極正向情緒的引擎，也是抗逆能力的基礎。當此刻的你感到困倦時，不期然或會刷刷手機，看看舊相，重溫那些開心事，那就是重新接線，讓溫暖的連繫感呈現，慰藉心靈，也期盼生活動力立馬提升。

自去年9月從校長的角色退下來，原來已快1年；今天置身典禮會場，雖然職務卸掉，那種歸屬感和連繫感不單未有消散，反而更加立體清晰。衷心祝福所有應屆畢業同學，天涯海角，任何一天，任何一刻，也可以重新開始，畢業彩蛋就是把握當下，挺直腰骨，邁步享受跑在人生馬拉松的無限風光！

文：楊永明

作者簡介：資深教育工作者，保良局陳守仁小學前任校長，認為人的發展有無限可能，透過不同的互動體驗與自我追尋，就能找到持續的幸福。

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[Happy PaMa 教得樂 第404期]