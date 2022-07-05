A苗園圃：落車鐘的啟發

【明報專訊】兩兄弟為什麼大打出手？原因可以很多，例如爭玩具、爭食物、爭使用廁所優先權、電視節目選擇權等。相信家有兩個或以上孩子的，都曾見證這些爭鬥。有一段時間，爭按落車鐘這一回事，竟然成為兩兄弟開火的新導線。

巴士的落車鐘像有種魔法，曾深深吸引當時讀小一的小強。每天早上，我都帶兩兄弟搭巴士上學。車程中，小強尤其注意車廂內的電視屏幕，喜愛凝視那移動中的行車路線圖。每當報站系統以廣東話、英語及普通話廣播下一站資訊時，他也會樂此不疲地模仿起來。對他來說，按落車鐘是一件神奇、自主、令人期待的事。而那時就讀小四的小明，似乎看通弟弟的心意，暗地籌謀破壞行動。「昨日你已按了鐘，為公平起見，今天該輪到我了！」小明說罷便迅速使勁地按下落車鐘，不論其神色或是姿態，都在向小強表達「我正向你宣戰」的信息。每朝早最期待的事被破壞，小強當場「着火」高呼：「不可以！」他猶如一頭被惹怒的蠻牛，直衝向小明宣泄。我費盡氣力才稍為把他安撫下來，但很快又不敵小明的一張尖銳嘴巴，蠻牛再次「着火」……我投降了！

想像的仇恨 報復的心態

爸爸知道後，當晚向兩兄弟宣布法令：「小明逢星期一三五按鐘，小強則星期二四六才准按。明日起生效，不得異議！」法令是頒布了，但不知有多少回星期二和四（即小強按鐘的日子），小明有如鬥牛士，趁小強不為意，下手挑釁（快速按鐘），再得意洋洋地面向他。鬥牛士與蠻牛各不相讓，戰鬥一回比一回激烈。我的忍耐力已到臨界點，短短十來分鐘車程，怎麼就沒有一天能順利度過？有一天，在車廂中再顧不了什麼儀態，我先發出「獅吼功」，再使出「太極推手」，把二人強行分開，鎮住局面。但我知道這只是暫時收效。

小明背後目的，其實在於報復。我很清楚問題根源：他把弟弟視作敵人，既因為小學階段，孩子對公平概念特別執著；也因為「A仔」比較記仇的特性。小明把弟弟小時候的一些搗蛋事全數算上，還常記在心頭。這些，都不是一時三刻可以解決的問題。

每個階段都有出路

當我苦惱不堪之際，卻突然想出法子來。何不讓兩兄弟乘坐不同班次的巴士呢？於是，我嘗試先帶小強上第一班次。整趟車程中他都心滿意足，無阻礙地按落車鐘，開心地上學去，蠻牛消失了！我吩咐工人讓小明自行上第二班次，待我送完小強回校，再返回巴士站，時間剛剛好，就接上剛下車的小明。此時此刻的他，不用做鬥牛士，而且馴如綿羊，在步行回校的數分鐘路程，還會挽着我的臂彎。我們談天說地直至道別。就這樣，各人都懷着輕鬆愉快的心情去展開新的一天。

當發現問題根源不是輕易解決之事，便需動腦筋想「暫緩法子」。新的「暫緩法子」可能費時又費神，也未能完全解決問題，但只要家長接受現實，願意突破，出路就會現於眼前。現在小明再沒有把矛頭指向弟弟了，因為他已步入青少年階段，要面對更廣闊的世界；而我知道，我必須繼續持有「接受現實，願意突破」的心態來與他同行。

文：莊兒

作者簡介：白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第404期]