解鎖孩子心：調校與「升中」孩子的互動

【明報專訊】孩子升中了！他們成長為今天的「小大人」，父母既期待孩子探索更大的世界，又擔憂他們能否適應新環境和學習模式。不少父母與青少年子女相處時，都面對不同的狀况：

．孩子渴望獨立自主，不喜歡父母干預

．生活節奏加快，孩子未能分配好時間

．學習模式改變，但孩子缺乏應對方法

．孩子受朋友和潮流影響，尋求朋輩認同

．孩子易情緒化，與父母衝突增多

孩子的種種轉變是一個信號，代表他們的內在世界有所震盪，雖然他們仍然很想得到父母的協助，但他們又覺得自己長大了，渴望有獨立思考空間。我們在各方面可以如何調校與孩子的互動？

減少冗長道理 積極聆聽

1. 學習篇：由於學習模式由傾向背誦轉為理解，量也突然增多，這時如果孩子的成績未如理想，請避免一刀切地判斷孩子為懶惰，反而這是一個好機會向孩子介紹學習和時間管理的方法。父母可與子女一同商討時間分配，代替為子女安排好一切的方式。

2. 社交篇：這階段的孩子正在追求身分認同，如果父母批評孩子的朋友，他們會很敏感，父母可利用自己小時候的挫敗經驗來感染孩子，代替以大人的角度來批評和說道理。同時與孩子一同訂立有建設性的限制，如使用社交平台的時間和外出活動的性質等。

3. 聊天篇：「先心情，後事情」，父母可減少冗長的道理，更多的積極聆聽，了解孩子對新環境的看法。當孩子不耐煩時，不要被孩子的情緒牽動，輕輕放下一兩句的叮嚀，給予孩子思考的空間去感受自己和別人的心境，學習為自己的成長負責。

每個孩子都渴望被明白，期待與父母的溝通中有更大的空間，透過共同商討來作決定。因此在情况許可下，家長可給他們自己去經歷和探索。我鼓勵父母成為孩子的戰友，放下說服和改變對方的溝通方式，更多地去聆聽和理解孩子的難處，由心地接納和陪伴他們走過每個成長的高峰和低谷。

升中預備班「讀書有法」暑期課程：editworkshop.com/summer_course_2022

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：陳志耀--EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者

[Happy PaMa 教得樂 第404期]