讀樂樂：讓世界變得更美好

【明報專訊】我的第一本書《菜園愛書》於2016年出版的那一年，新雅文化的尹小姐邀請我到意大利波隆拿童書展為海外人士介紹《菜園愛書》，萬料不到竟會在異鄉遇上我最愛的香港本地創作品牌Chocolate Rain的設計師麥雅端。也許，我們仨均有各自的專長，尹小姐擁有豐富出版童書的經驗；藝術家Chocolate Rain憑着一針一線開始，逐步構建她的港式童話王國，作品深入民心；而我就憑一個又一個故事，走入社區推廣親子閱讀，為孩子留下美好回憶。然而，吸引力法則總會把擁有共同理念的人拉在一起，大家都愛一起分享「讓世界變得更美好」的理想；終於，我們決定團結力量，攜手合作創作「百家村的這一家」系列。

培養讀者實踐健康生活

「百家村的這一家」系列共有兩本繪本，分別是《菇寶寶美好的一天》和《拯救田園大行動》，創作過程一點也不容易，因為優質的繪本不止是文字的敘述，而是把文字融入圖畫中；所以，故事才是靈魂，文字和圖畫是心臟。但是，我們各自都有自己的原則和角色，如何才能達到共識呢？互相尊重，彼此信任，有商有量就是不二法門。就這樣，我們發揮團隊精神，起動這項工程。

首先，兩本書的故事概念交由菜姨姨負責創作，人物角色的形象要鮮明，有親和力，讓法天娜擔任百家村的村長吧！由她做主導，請來小菜菜和菠菜哥哥推廣閱讀和運動，還有提倡食得健康的星級大廚Chefo小廚先生，同心協力，成為最佳拍檔。由他們陪伴讀者建立喜愛閱讀、健康飲食、強身健體和減廢為寶的生活態度，再融入熱情與幹勁、關懷、節制、承擔、勇氣和領導才能……透過正向思維價值觀，一起實踐健康生活模式。

拼布圖案突出故事主角

有了故事概念之後，就交由新雅文化事業的編輯部負責編輯，以專業角度去雕琢文字，並配合圖畫來連繫故事的整體韻律。最後由Chocolate Rain以拼布圖案來突顯作品的獨特，且看《菇寶寶寶美好的一天》封面和封底，天空以粉紅色襯底，草地不止是綠色，還有不同的拼布圖案和顏色組合而成，加上故事主角和菇寶一家呈現美好一天的愉悅感。再看天空是粉藍的《拯救田園大行動》封面，白色波波圓點和白雲互相映襯，草地採用不同層次的綠和獨特的圖案互相輝映，猶如建造一座「橋」連接文字和讀者來一起欣賞藝術作品。

最後，要感謝為我們賜序的香港大學教育學院助理院長（知識交流）羅嘉怡博士和香港社會創投基金創辦人魏華星先生，他們的鼓勵讓我們繼續努力讓世界變得更美好！

「百家村的這一家」系列

《菇寶寶美好的一天》

《拯救田園大行動》

故事概念：菜姨姨

繪圖：Chocolate Rain

出版社：新雅文化

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文︰菜姨姨--致力推動親子共讀，足迹遍及港九多間幼稚園小學，到處「講古」。

電郵︰choieebook2011@gmail.com

[Happy PaMa 教得樂 第404期]