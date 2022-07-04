辣媽CEO：為子女移民就是好？

【明報專訊】最近很多人討論的熱門話題，非移民莫屬。不止講還有行動配合，我身邊都有不少朋友說走就走，「雷厲風行」到我連忍着淚say goodbye的機會都沒有，透過facebook見到新post才知已經落戶外地，當中以英倫為多。

移民不是看財力咁簡單

移民或不移民？That is the question！這個問題絕對沒有、亦沒有需要有標準答案。每個家庭背景條件各有不同，每個人都有各自的考慮和選擇。不過移民從來不是看財力咁簡單，上有父母下有子女，還有自己的事業，坦白講，不是每個人都可以有瀟灑地隨心所欲的能力和決心。但是坊間出現了很極端的看法和說法：有能力，尤其是有子女的，一定要走，否則就是貪圖安逸無guts，還要禍延下代，認為父母對不起子女！

公開夫妻間分歧 添煩添亂

最近就有一個身居要職擁有專業資格的媽媽，不捨得、不願意放棄好不容易建立起來的事業，和堅持為了子女好一定要移民的丈夫，出現嚴重分歧。這種分歧，根本很難拆解，這個媽媽把自己的問題看法post上關於親子教養的facebook專頁，其實大可不必，本來兩夫妻的意見分歧已經難搞，公開之後留言七嘴八舌，指摘有，附和有，於事無補只會添煩添亂。睇完留言之後，最可取的似乎是爸爸帶着子女移民，媽媽留低香港繼續工作。但我敢寫包單，這段婚姻凍過水！

表面上，看來是移民不移民的決定，實際上這兩夫妻即使未去到貌合神離，雙方的相處出現問題，肯定不是一朝一夕的事，移民問題只是導火線。如果是為了子女好移民的話，是不是應該聽聽當事人的意見？再講，先把子女送去讀書熟習一下風土人情，移民下一步再講，事情可以很簡單，為什麼搞到如此複雜勢不兩立？

要由頭開始 需做足心理準備

近年香港的政治氣候的確出現了很大變化，覺得很難適應，想去新地方作新嘗試無可厚非。但大前提要看是否只是個人，還是以一個家庭單位作考慮。如果自己一個人話事，又或者一家人有共同目標理念的話，只要計得掂條數，要走就走無問題。不過即使有條件，都要做足思想心理準備，移民不是一件簡單的事，子女的學業，自己的事業，全部要由頭開始，每個國家地方都有獨特的文化，要適應不容易，要融入更加不容易。即使語言通，但文化教育生活圈子不是那麼容易打得通。柴米油鹽生活上種種所需，一陣子當然無問題，但一輩子的話，要承受的壓力可就不一樣了！

寫寫吓突然覺得很心酸，我們還有根嗎？心之所在，家之所處，何處是吾家？

（隔周刊出）

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文：張慧敏--資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第404期]