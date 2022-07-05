論盡教育：美國教育搞邊科？

【明報專訊】王師奶參加了閨密兒子的史丹福大學法學博士生畢業禮，能考入史丹福已不容易，修畢博士更難。參加了這畢業禮，令小婦人心中產生疑問：美國教育搞邊科？

史丹福是美國西岸私立名校，法律系每年約誕生180名博士，經濟系較少，每年約30名。包括其他各系，每年約有800名博士生畢業（不包醫學系和Juris Doctor） ，JD是法律專業，希拉里和拜登都擁有JD資格，但一般人不稱呼他們是博士。據SED（Survey of Earned Doctorates）統計，美國每年約有5萬多名博士出爐。據知史丹福博士生唔止唔使交學費，更有生活津貼，每年約4萬美元（約31萬港元），足夠應付生活需要，他們可能要為學校擔任教學或研究助理。每所大學處理不同，但大多名校都會像史丹福這樣給博士生類似待遇。如此說來，美國名牌大學不少，每年支出也是天文數字，唔怪得咁多人申請去美國讀書喇。據小婦人所知，美國有些頗有名氣的大學財政捉襟見肘，連一些必修科都開唔足，一般成績不差的學生亦要4年半或5年才可畢業，何以對博士生又如此慷慨？

史丹福大學博士畢業禮所見，畢業生來自世界各地，中國大陸、越南、印度、香港、非洲的也不少。畢業禮多采多姿，上台的有手抱嬰兒，有拖兒帶女，有手舞西非尼日利亞國旗。取得博士學位後，美國政府並無規定要在美國貢獻所學，博士們可自由回自己國家，將自己從美國學得的知識為自己祖國效勞。計吓條數，美國佬笨到加零一，貼錢為他人作嫁衣裳。別人的子弟來學嘢，唔單止免收學費，仲供應埋三幾年食住，嫁女貼大牀，笨唔笨啲呀！勢必有恩將仇報的人，掉轉槍頭將師父打到口腫面腫，俗語說「教曉徒弟無師父」並非虛言。美國教育搞邊科？

美國海外留學生百多萬，人數最多是中國大陸，約佔35%，其次是印度18%，還有沙特阿拉伯、加拿大、韓國、越南、台灣、日本、伊朗等。若論海外學生之多，美國認第二無人敢認第一。王師奶好奇怪，一些與美國為敵的國家如伊朗，在美國留學的竟有萬多人，大多來自德黑蘭大學和名校謝里夫理工大學，選讀的多是理工科。他們學成回國，分分鐘可能會以子之矛，攻子之盾，為敵人栽培人才，打番自己，點諗㗎？

楚材晉用

有一個熟悉美國大學教育的學者叫王師奶勿作杞人之憂，美國佬傻唔晒，而且掉轉頭有着數𠻹。能到美國讀博士的人，多在本國讀完大學或碩士，都是該國精英。美國雖然花巨額金錢給博士生數年的免學費和生活津貼，到博士生成才了，大部分留在美國生活和工作，為美國平添了一批人才，自己又毋須花錢為他們的小學、中學和大學的培訓付出金錢和時間，而且保證是別的國家萬中挑一的尖子，何樂不為？據Center for Security and Emerging Technology有關2017年資料顯示，約90%主攻數理科研的中國大陸博士畢業生沒有回到本國，有在美就業的，有繼續深入研究的。信手舉來，華裔的諾貝爾獎得主有楊振寧、李政道、李遠哲、丁肇中、崔琦、朱棣文、高錕，他們都在美國研究獲得成就，而又在美國工作很長時間，錢學森在科硏上亦赫赫有名。其他地方的博士生亦大致如此，因為美國研究環境和設備較好，生活亦較穩定，楚材晉用，看來美國佬真係傻唔晒。

（隔周刊出）

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文：王師奶--不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第404期]