採訪手記：去博物館邊學邊玩

【明報專訊】今期封面故事介紹本地多間博物館和藝術館的活動消息，在蒐集資料時，才驚覺香港原來有這麼多值得帶小朋友去參觀的展覽，又上了寶貴的一課。而最令我感到興幸的，原來家人一早已購買了香港故宮文化博物館的門票，不但令我能以遊客的身分進場體驗，也因為開館首日遇上8號風球的關係，我們手上那本來是開幕翌日的門票，竟變成了首日開放予公眾的門票，實在是意料之外。

刺激多元感官 探索新事物

記得當天館內非常熱鬧，不但遊人多，就連傳媒朋友也紛紛到來採訪開館首日的情况，還看見很多穿著漢服來參觀的大小朋友，無論是看展品還是看場面，也讓我大開眼界。

記得《HappyPama教得樂》其中一個專欄作者梁美儀教授，曾撰寫一篇〈帶孩子逛博物館〉的文章，提到西方的教師常常帶孩子到不同博物館參觀並作教學活動，提升孩子對學習的興趣，因為這種「其他學習經歷」能刺激學生的多元感官，如視覺、聽覺、觸覺等，鼓勵孩子在安全的環境中探索新事物。其實本地學校不時都有帶學生到博物館遊覽的活動，就連早前訪問拔萃男書院附屬小學校長羅錦麗時，她都表示希望家長多帶子女到博物館參觀，以豐富他們的生活經驗。所以爸媽們不用再為帶子女到什麼地方放電而煩惱，一於去齊港九新界各個博物館，邊學邊玩。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第405期]