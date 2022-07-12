好去處：Peppa陪放電 滑草賽跑玩不停

軟墊玩樂區——軟墊玩樂區有各種遊樂場常見的遊戲體驗，包括彈牀、波波池、滑梯和彈跳球等，這區要穿上襪子才能進場，大家記得預早準備。（朱安妮攝）

虛擬賽跑——虛擬賽跑道可以讓幾個小朋友一同比賽，大家選定自己想要的角色後，便可站在角色位置原地跑動，同時看着熒幕中自己代表的角色能否最快到達終點，更可以到旁邊的頒獎台拿獎盃影相留念。（朱安妮攝）

Peppa列車——Peppa列車已經在車站等候大家！經過小迷宮後，大家便可排隊上車。列車沿路軌走動一圈，小朋友可在車上欣賞Peppa家四周的風景。（朱安妮攝）

小司機——動畫中豬爸爸經常駕車接載Peppa和家人外出遊玩，今次大家就可以成為小司機在車上打卡影相。（朱安妮攝）

跳泥潭——每逢大雨過後，Peppa和弟弟George便會第一時間走到草地跳泥潭！想在室內體驗跳泥潭樂趣，小朋友可以走到投影區中，等待雨後彩虹出現，這時只要在地上的泥潭跳動，便會看見泥漿四濺的有趣畫面！（朱安妮攝）

體驗滑草樂趣——這個「滑草場」是幼兒體驗版，速度不快，小朋友只需聽從工作人員指示，便可安全地體驗滑草樂趣。（朱安妮攝）

合照留念——Peppa及弟弟George會不定期現身於他們的家居場景中，小粉絲可以與他們一起合照留念。（朱安妮攝）

【明報專訊】「噶！噶！」Peppa Pig跟大家say hello！最喜歡與家人和朋友仔一起玩耍的Peppa Pig知道小朋友與她一樣「無時停」，所以特別邀請大家到九龍灣一起坐小火車、玩滑草、參加跑步競賽，齊齊過一個充滿活力的假期！

文：顏燕雯

小模特兒：Leila（註：模特兒按拍攝需要暫除口罩）

室內展覽遊戲館 適合幼園初小孩子

很多小朋友都和Peppa Pig一樣喜歡到戶外玩耍，但近期天氣總是陰晴不定，經常打亂大家的計劃。不過好消息來了！全新室內展覽遊戲館「Peppa Pig玩樂日互動特展」，不但可以讓大家歎住冷氣周圍走，更有不同遊戲設施，絕對滿足到小朋友和爸媽需要。這個適合初小及幼稚園孩子的遊樂場，集打卡、軟墊玩樂區、投影互動體驗及動感小遊戲於一身，讓大家走進Peppa Pig的動畫世界，在充滿童真的布景中盡情放電。

■INFO

Peppa Pig玩樂日互動特展

日期：即日至9月12日

開放時間：7月31日前逢周五上午10:30至下午5:30（每節120分鐘），逢周六日及公眾假期上午9:30至晚上7:00（每節90分鐘）

8月1日後逢周一至五上午9:30至下午5:00（每節90分鐘），逢周六日及公眾假期上午9:30至晚上7:00（每節90分鐘）

地址：九龍灣常悅道18號富通中心一樓PORTAL 6311

收費：$228起（分成人、小童及親子套票）

訂票：bit.ly/3yaB2nN

[Happy PaMa 教得樂 第405期]