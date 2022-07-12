親子筆陣．玩創校長：與幼兒談未來

【明報專訊】當你知道自己將會成為父母的一刻，新手父母最關心的，當然是安排孩子的房間、由誰照顧嬰兒的起居飲食、是否聘請陪月協助照顧、嬰兒車是否輕巧方便等；當小孩成長到1歲左右，父母便開始思考幼兒的教育問題，是否為孩子報讀學前預備班（Pre-Nursery），幼稚園應報讀上午班、下午班還是全日班等。 幼兒家長集中照顧眼前孩子的需要，眠乾絮濕處理小朋友飲食衛生等問題，是非常合理的情况，家長可曾會和牙牙學語，仍未明白社會實况的孩子，討論50年之後的未來？

怎樣裝備孩子切合未來需要？

教育對於人類來說，有多重的意義，包括學習知識、技能、態度、正確價值觀及社交相處等，更重要的目標，就是為了未來社會需要，預備有相應技能的人力資源。經歷2年多疫情新常態，我們更加清楚科技的日新月異完全顛覆了人類不同的意識形態，當我們看着自己年紀小小的孩子，我們不清楚他們的未來會面對什麼樣的挑戰，他們會否仍需戴着口罩度過餘生？但我們清楚知道一件事情，就是他們將面對的挑戰及困難，將是我們這一代人從來未見過及經歷過的，人類明顯需要與上一代不同的能力，如溝通、協作、世界公民性、創意等。我們究竟要怎麼樣裝備我們的孩子才能切合未來的需要？

聯合國在2015年與193個國家簽訂了「2030永續發展目標」（SDGs），指引全球共同努力，邁向永續，當中包括氣候變遷、經濟成長、社會平權、貧富差距、重兵壓境、消除貧窮、減緩氣候變遷、促進性別平權等17項等難題。如果我們能夠讓孩子從小明白這些世界性的議題，開拓他們對普世價值的眼界，對未來學習一定有相當的裨益，但難點在於我們如何讓幼兒明白這些複雜的概念。

因此，我和我的學前教育團隊一同開發了一個讓2至6歲學生，明白及掌握SDGs概念，同時培訓未來學習能力的課程——Young Minds Global（YMG）。這個課程以幼兒學習能力範圍為基礎，並配合YMG特別為這個年齡學生設計的課程框架，通過「啟發」（Inspiration）、「探索」（Experience / Exploration）、「創造」（Presentation / Creation）及「社會影響」（Social Impact）4個階段， 讓幼兒一步一步體驗未來世界的需要。

年紀小也可為未來帶出改變

以 SDGs「潔淨食水資源」為例，教師先會用適齡的繪本故事The Water Princess作引子，讓孩子明白非洲村落沒有乾淨水源的苦况，之後他們利用不同物料，動手製作便攜式濾水器，並嘗試用不同方法把泥水淨化。最後他們製作實驗攤位，在校內向其他同學及家長展示探索成果，期望影響各位珍惜食水。雖然幼兒作品，未能與小學生或中學生的發明品相提並論，但讓幼兒體驗SDGs背後的價值及理念，以及告訴他們一個重要的信息：「年紀小也可以為未來帶出改變」，這一點更加重要。

學前教育是為終身學習和全人發展奠定基礎的重要階段，家長在日常照顧孩子中未必能夠完整地與他們探索未來，但通過適當的教育設計，也可以讓孩子裝備成為未來21世紀需要的人才。

文：朱子穎（德萃幼稚園部及小學部總校長）

作者簡介：一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。

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[Happy PaMa 教得樂 第405期]