小學雞媽媽：受難者的故事

【明報專訊】「父親關在牢裏面，被槍決了，我們等於是被關在外面。因為我們這種家庭，管區警員是隨時要來查的，按照強制規定的話，一個月查兩次。現在我們是覺得說，平不平反已經無所謂，反而背上父親的這個罪名，我們覺得是一件很光榮的事。」墓地上，台灣白色恐怖政治受難者家屬李坤龍，向一眾繪本創作者娓娓道來：「受難者的故事，寫不完也講不完……」

寫不完，講不完，也畫不完。

就人權議題創作繪本

這是台灣「人權教育繪本徵選計畫」的一個瞬間，辦到第3屆了，每回都徵來對人權議題有興趣的創作者，一起學習幾個月，再交出面向孩子的作品。創作者先從故事出發，聆聽政治受難者、受難者二代、歷史學者的分享，也隨空間研究者走進獄中，想像24小時不關燈的囚禁生涯。完成首階段的歷史探索後，便是大量的閱讀和思考碰撞，譬如什麼是民主、威權和戒嚴？怎樣才能用圖文說好那樣重要的事？

也要請心中有議題的繪本作者，千萬千萬，不要忘了繪本的首要對象：兒童。兒童權利推手和兒童文學工作者林真美溫柔地提醒：「你的兒童觀會反映在你的作品裏面，然後你的作品就會泄漏你跟兒童的距離。」了解兒童的特質，不是要壞心腸地利用和植入唯一的答案（慎防那樣立心不良的壞蛋！），而是要尊重兒童，投入他們的世界，一起開拓更遼闊的思考空間。架好了劇本，畫好了初稿，創作者要回來面對真實的人，不單互相討論，還要與孩子、受難前輩、繪本編輯等講述、朗讀、聆聽、觀察。

我在成果分享會的展示櫃前，靜靜翻看這些用心的作品，忽爾鼻酸。

世上沒有能關住風的籠子

「不久以前，有好長的一段時間，城市裏的倉庫、工廠、小學、醫院、寺院、戲院、三合院都變成監獄，專門抓走不相信政府的人，要讓所有人再也不敢違背政府的意見。有人什麼樣奇形怪狀的監牢都坐過了，有人再也沒有回家……」

《牆裡的人》，周武翰圖文

「世界上沒有一個能關住風的籠子，也沒有一面牆能擋住雲彩……」

《願望信》，倪韶圖、郭昱沂文

抱歉我只能撮取當中幾句文字。以後以後，多希望我們也可以自由自在地捧書共讀，一起細味那些高牆擋不住的故事。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：蘇美智

家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

[Happy PaMa 教得樂 第405期]