教育提案：伴你開創閃閃發光的未來：讀寫障礙童也具備無限潛能

【明報專訊】讀寫障礙是常見的特殊學習障礙，它的主要表現特徵是在認讀及默寫文字方面有明顯困難。基於本港的研究，估計大約有10%至12%學齡兒童有輕微至嚴重的讀寫障礙。回顧過去，不少成就傑出的名人均有讀寫障礙，例如提出影響深遠的相對論的天才理學家愛因斯坦。由此可見，有讀寫障礙的兒童和其他兒童一樣，只要以毅力克服困難，未來都有望成為頂尖人才。

讀寫障礙主要源於腦部結構及功能出現先天異常。即使兒童成年後，這些症狀在某種程度上仍然存在，現時並未有完全根治的方法。讀寫障礙的兒童擁有正常水平的智力和口語能力，但在讀與寫中可能會出現以下問題：1. 誤解或忘記字詞讀音；2. 混淆字形、讀音、意思相近的字詞；3. 筆順或筆畫方向不正確；4. 調亂中文字的部件位置等。由於有讀寫障礙的兒童在學習語文方面遇到不少困難，他們的學業成績較遜色，因此常被誤認為欠缺各方面的能力，導致他們的自我形象低落，社交溝通及情緒管理亦相對較差。

有讀寫障礙的兒童各有不同特徵，因此我們需要按個別情况制訂個別化教育計劃/學習計劃，不宜只用同一套標準及訓練方法。如果家長發現孩子有讀寫障礙的徵狀，應向專業人士如教育心理學家及言語治療師等求助。專家能透過觀察小朋友的行為情緒、做智能測驗及讀寫能力測驗等，盡早診斷和介入，為孩子制訂最適合個別學習需要的教學方案。

家教合力喚醒潛能

家長在讀寫障礙兒童的學習歷程中擔當非常重要的角色。由於孩子的學習進度相對緩慢，需時較長，建議家長投放較多時間陪伴子女溫習。家長亦可在家營造學習場景，例如將中文字放大成海報尺寸，張貼在家中當眼位置，方便孩子隨時認字。在讀寫障礙患者的學習過程中，家長的支持十分重要。當孩子遇到挫折，感到氣餒時，家長應多為小朋友打氣，鼓勵他們不應輕言放棄，要繼續努力，持之以恆。

除了因材施教，我們亦應重視發揮讀寫障礙兒童的潛能。去年港大教育學院的言語、語言和閱讀實驗室完成首個有關中國讀寫障礙兒童的創造力研究，發現讀寫障礙兒童比其他兒童在非語言創造力方面擁有優勢。因此，教師和家長宜制訂以「強項為本」的學習策略，引導有讀寫障礙的小朋友找出自己的強項和發展已有的潛能，探索更多元化的出路，讓他們按自己的能力為將來規劃。教師及家長可着重這些孩子的過人之處，推動他們多培養不同的興趣，例如音樂、體育、美術等。家長可讓孩子盡情展現和發揮創意，協助他們建立自信，甚至參加比賽爭取殊榮，展露才華，讓他們獲得同輩和群體的認同，促進個人成長。

除了教師和家長的幫助，社會各界人士也應多認識讀寫障礙兒童的長處，而非只着眼他們的不足之處，更不應標籤和歧視他們。換個角度來看，這些孩子創意非凡，只要我們多花時間全面了解，並以持續的耐性理解他們，便會發現他們妙想天開的創作點子能為我們帶來無窮無盡的驚喜。如教師和家長有機會看到這些孩子的畫作和表演，請給予更多掌聲和鼓勵，這將有助他們的成長路變得更順暢！

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文：佟秀麗教授（香港大學教育學院溝通、發展與資訊科學學部）

香港大學教育學院為本港主要師資培訓機構，致力對本港教育政策與發展作出貢獻。專欄內容由學院學者及導師（包括言語治療師）提供，分析教育問題，破解迷思。

[Happy PaMa 教得樂 第405期]