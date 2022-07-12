感講你知：先同理自己 再面對關係

【明報專訊】「我知道要同理兒子，我明白佢咁做（偏差行為）係為咗得到我嘅關心。但我真係做唔到，每當我見到佢，我就覺得好攰，點算好？」在剛過去的家長共學小組裏，一名媽媽哭着說。我們常鼓勵大家「先處理心情，再處理事情」，這句說話不但適用於親子關係，更適用於家長自身。

在家長共學小組，我透過一連4節的小組接觸家長，與他們深入了解善意溝通，並嘗試應用於親子關係及教養上。在小組的開首，都會讓家長們分享自己最近的感受。臨近考試周，大部分家長也選擇了「緊張」、「擔心」和「壓力」等感受。我問家長們會如何回應這些感受，他們紛紛說：「無咩可以做，考完先算啦……」為人父母，即使自己感到有壓力，仍然希望為子女着想，當個好的照顧者。因此，父母習慣把自己的感受和需要放在一旁，希望先處理子女當前的狀態和需要。

親子關係如氣球 遇摩擦爆破

我常以一個比喻理解親子關係：家長和子女各自是一個氣球，家長總希望這兩個氣球能夠靠近彼此；而氣球會因生活的經歷慢慢充氣，譬如是教養子女的困難、打理家中事務的煩惱、學習壓力、與同學相處的不快等。如果這兩個氣球各自充氣而不以為意的話，滿滿的兩個氣球走在一起，稍有摩擦便會「嘭！」一聲爆破。猶如在親子關係中，各自帶着不同感受相處，以為彼此還有空間承載，怎料稍有張力便會觸發衝突。因此，善意溝通鼓勵大家「同理他人」前，先「自我同理」，察覺和接納自己正面和負面感受，確保自己有充分空間和意願時，才連結彼此。這樣可以避免氣球過分充氣，傷害彼此，亦能達至持續且有效的溝通。

自我同理4部曲

讓我以文章開首的例子與大家分享「自我同理」的概念，請大家代入這名媽媽，嘗試逐步了解。

第一步：找出自己的感受

面對兒子拖延的行為，我感到疲倦和無力

第二步：感受背後的需要（粉紅色字是指需要）

嘗試問自己：「如果對方不再做這樣的行為，對自己有什麼影響？」

可能的回應：「我會得到內心平靜，我們的相處也會更和諧。」

可以再問：「如果你們的關係更加和諧，對你的影響是什麼？」

可能的回應：「我們能多花時間相處，互相關心。」

第三步：接納自己的感受和需要

感受和需要無分對錯，容許自己這一刻面對兒子會感到疲倦，不想與他相處，不對自己的感受和需要加以批評，媽媽可能會出現的想法：「我唔可以放棄個仔，有責任協助佢溫習。」

第四步：找出滿足需要的策略

嘗試以多元的策略滿足自己的需要：內心平靜、和諧

例子：外出散步、聽音樂、透過文字記錄想法、與能夠聆聽自己的人分享感受

以上練習未必一次到位，或需加以嘗試，提高自己的覺察，才能充分地接納自己的感受和需要。當察覺自己沒有空間或意願同理他人時，不妨向子女溫和地表達：「媽媽𠵱家需要啲空間，我喺房休息15分鐘，之後再好好咁同你傾。」

「要接納自己可以係一個唔完美嘅媽媽，真係知易行難。」媽媽說，或許對於我們每一個人而言都不容易。希望「感講」能夠繼續陪伴各位學習，邀請大家一同嘗試「先同理自己，再面對關係」。

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文：翁幗婷（JUST FEEL感講項目主任）

註冊非牟利機構「JUST FEEL感講」的願景，是轉化學校和家庭的溝通文化，透過支援教育工作者和家長，攜手共創同理心校園和家庭文化，提升孩子的身心靈健康。

[Happy PaMa 教得樂 第405期]