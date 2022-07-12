童途有「理」：早產兒的一呼一吸、一跌一碰

【明報專訊】恩恩（化名）是一個早產兒，性格溫順可愛，但她的成長一點也不容易。出生時，她有心漏問題，幸好經修補手術後並無大礙。後來，又被發現單邊聲帶麻痹，一直需跟進觀察。

恩恩小時候爬行時，肚子總是貼着地面，到1歲8個月才學會自行走路。現在她快3歲了，理應會跑、會跳吧；可是她連走在平地上，也會經常無緣無故地跌倒，亦較多用腳尖走路。她走路10多分鐘，就會喘氣累透。她平常較少說話，且聲音細弱。

家居鍛煉核心肌肉

當恩恩俯身拾起地上的玩具時，動作看起來總是有點古怪。她彎腰時，腳跟離地，膝頭過度向後彎曲，怎樣也蹲不下來，甚為吃力。

經詳細的物理治療檢查後，發現恩恩體能發展遲緩。因核心肌肉、大腿前方及髖部肌力弱，以致過度運用小腿肌肉去活動，令動作欠靈活，阻礙體能發展。

恩恩的聲帶麻痹及心臟問題影響心肺功能；另外，她主要運用胸式呼吸，呼吸較淺，胸腔的縱向比例明顯收窄，形態扁平。正因為恩恩的核心肌肉較弱，故未能協助固定下方肋骨，讓胸腔能進一步擴張發展。事實上，核心肌肉不但扮演維持良好姿勢與平衡的重要角色，它的發展更會影響呼吸效能。

因此，在恩恩的物理治療訓練中，除加強大腿和髖部肌力，以及平衡控制外，亦透過手法、運動貼布及運動去鍛煉核心肌肉，並伸展胸腔，練習呼吸。

以下為一些簡單的家居訓練：

1. 伸展胸腔

俯臥，雙手撐地，抬起上身，而盆骨貼着地面，維持10至20秒，做3至4次。

2. 升降機

仰臥，曲膝，放小玩具在肚子上。吸氣至小玩具微升，呼氣至小玩具降下。做3至5次，重複2至3組。

3. 大力士

推着重物向前走5至10呎，做3至5次。

胸腔結構及心肺功能會影響體能表現，例如耐力、姿勢、動作平衡等。因此，為早產兒作體能訓練時，別忽略胸腔結構及呼吸系統所帶來的相關問題。

如對以上內容有疑問，請向物理治療師諮詢。

（感謝物理治療師郭二鳳及區美娟協助修訂本文內容）

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文：陳綺華（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

[Happy PaMa 教得樂 第405期]