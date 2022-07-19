書展開鑼：合力出書做善事 小學生創「超人」 書展發放正能量

講解計劃——Alia在加拿大Richmond Public Library介紹自己的寫作概念，吸引大批小朋友和家長前來了解，最後集合了25個小朋友在2019年暑假出版第一本由他們寫作的超人書。（受訪者提供）

SPYS星球——《星星超人學府之SPYS星球科學交流團》中的「SPYS星球」靈感來自純陽小學校名縮寫「SYPS」，把它倒過來寫便成了「SPYS」。（黃志東攝）

小作家——李采司（左起）、龔芷澄（Alia）、黃雪嬅及鐘霈恆是純陽小學其中4個小作家，除了設計超人，也有為封面的超人創作繪稿。（小作家按拍攝需要暫除口罩）（黃志東攝）

創作靈感——Alia說小朋友能改變世界，所以小說的故事構思是讓小作者創作心目中的超人，而她所創作的Lady JJ就按她媽媽的外形性格來繪畫，希望媽媽變成像她創作的Lady JJ一樣「funny and hilarious」。（黃志東攝）

【明報專訊】香港書展對很多人來說都是一年一度的盛事，書迷當然想第一時間進場購買心頭好。今年一班小學生將以作者身分現身書展，他們除了是作者，更親身參與了整本書的製作流程，包括寫作、畫插圖、編輯以至找出版商發行及上架，切切實實地體驗了一本書如何誕生，是個非常難得的經驗。

文︰顏燕雯

今年書展有不少有趣的兒童讀物，其中兩本由小朋友創作的科幻故事，題材也算新穎，其中中文書《星星超人學府之SPYS星球科學交流團》講述一班擁有不同能力的超人，在宇宙中作科技學術交流、擊退壞人及保護地球環境；而英文書Supernova Pandemic則是關於一群超級英雄如何打敗由太空污染造成的超級病毒。這2本書一共集合了62名來自內地、香港、加拿大三地的小朋友共同集體創作，而負責策劃整個出版概念的，是香港道教聯合會純陽小學五年級學生龔芷澄（Alia）。

包辦寫作畫插圖編輯找出版商

2020年前，Alia與父母居於加拿大，年紀小小的她已有很多主意，更曾經和同學合作寫故事。一天，她在當地圖書館Richmond Public Library裏主動向圖書館管理員查詢如何召募更多小朋友一起寫書，管理員便教她申請Community table——在圖書館開設位置，擺放桌子和椅子，讓她每星期坐在屬於她的小位置，向市民介紹自己的概念。最後Alia集合了25個小朋友，在2019年暑假出版第一本由小朋友寫成的「超人書」，更在當地成立了非牟利組織Kids Power Society（中文：星星超人會），出書之餘，更把義賣圖書得來的錢幫助當地的患癌兒童。

Alia說：「因為我覺得小朋友都好像星星一樣會發光發亮，而且又有夢想，絕對可以改變世界，所以我想每個人都設計一個心目中的超人，幫助大家解決難題。」2020年Alia回港後於純陽小學念四年級，她沒放棄寫書和做慈善工作，跟校長商量後，再度邀請同學及其他小朋友一起創作自己心目中的「超人」，最後集合了62個小朋友推出《星星超人學府之SPYS星球科學交流團》和Supernova Pandemic，較擅長英文的她親自為英文書寫下創作大綱：「故事最後，SPYS星球創建了一個廢物轉換站，將廢物轉化為能量，為整個宇宙的不同星球提供動力。這構思是受到地球上流行病的啟發，並希望大家可以減少浪費。」除了Alia，很多小作者除了寫故事和創作超人，也擔任插畫和編輯的工作，甚至寫計劃書，與贊助商開會，一同合作完成整本圖書。

提升創意 學團隊合作精神

2本書的初版今年3月在加拿大印刷，小朋友們希望書本可在香港發行和上架，並在書展中推出，但過程也非一帆風順，如其中一家出版社便叫他們「不要發夢」，說這本書「唔得」，可是Alia和同學們沒有氣餒，最後找到紅出版合作，達成了心願。而2本書的收益也會用作慈善用途，其中純陽小學25名參與寫書活動的學生更是這次籌款活動的代表，以義賣形式為「苗圃行動」慈善機構籌款，幫助劏房戶。校長梁美玲表示，在今年的4.23世界閱讀日，學校邀請這群小作家推介這2本圖書，並鼓勵學生購買圖書為苗圃行動籌款。她說學校希望學生透過圖書創作，在提升語文能力的同時，也可展現他們的藝術才華、想像力和創意，而且他們在寫作和編輯過程中學會了團隊合作精神，也體會到做一個真正作家所付出的汗水和努力，終身受用。

明天（7月20日）開始，兩本小說將在書展中發售，收益將用來印刷更多書籍贈送劏房戶及基層家庭的小朋友，餘數會扣除開支後撥捐苗圃用來購買物資給劏房戶家庭。而小作家們將於明天（20日）下午5:00至6:00，以及7月23日上午11:00至中午12:00到書展分享故事。Alia又指下一本「正能量超人故事」現正召募6至13歲的小朋友參與，希望可結集100個不一樣的故事。有興趣成為小作家的小朋友，便要密切留意星星超人會的消息了！

■INFO

第32屆香港書展

日期︰7月20至26日（周三至周二）

時間︰7月20及21日、24及25日上午10:00至晚上10:00；7月22及23日上午10:00至晚上11:00；7月26日上午9:00至下午5:00

地點：灣仔博覽道一號香港會議展覽中心

票價：成人$25，小學生及身高1.2米或以下小童$10，3歲以下免費（中午12:00前進場成人及小童$10）

主辦機構：香港貿易發展局

網址：hkbookfair.hktdc.com

[Happy PaMa 教得樂 第406期]