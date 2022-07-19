【明報專訊】《小王子》立體書

簡介：法國經典文學作品《小王子》曾觸動不少大小朋友的心靈，今年香港繪本藝術家蔡景康（Steven Choi）獲法國官方邀請，與其創作團隊推出《小王子》立體書，其中限量500套藏品級珍藏套裝，除了有星環平衡輪裝置的銀藍禮盒，星環轉動更可看到小王子飛向玫瑰，甚為精緻。而每本珍藏版更附編號連設計師簽名、刻字放光筆，指定編號亦會附送指定珍藏玩具一個

繪者︰蔡景康（Steven Choi）

出版社︰創造館

書展攤位︰1A-D02

售價：珍藏版（限定500套）$798，一般版$498（書展期間一般版8折）

「百家村的這一家」系列

簡介：「百家村的這一家」1套2冊包括《菇寶寶美好的一天》及《拯救田園大行動》，由資深親子閱讀專家菜姨姨與插畫家Chocolate Rain聯手創作。故事圍繞百家村村長法天娜與好朋友小菜菜、菠菜哥哥和小廚的生活點滴，帶出培養閱讀興趣、注意飲食、多做運動和注意環保的信息

故事概念：菜姨姨

繪者：Chocolate Rain

出版社︰新雅文化

書展攤位︰3E-C04,12,22,3E-D04,12,22

售價：$88/本，1套2冊$178（書展8折，即場登記成為新雅書迷會App會員75折）

《Rosie Easy English露思兔子

漫畫學 Grammar（Tenses時態篇2）》

簡介：學grammar？不難！只要找到適當方法便可以輕鬆學到！以9至12歲小學生為對象的《Rosie Easy English露思兔子漫畫學Grammar》系列以深入淺出的方式有系統地講解英文文法，當中「露思兔子」化身成校園漫畫的主角，延續上集「Sasa」的時空之旅。故事既可提升小朋友閱讀的興趣，又把抽象的文法概念化成簡單的圖解筆記，讓小朋友寓學習於娛樂

作者︰灰若（Miss Rosie） 出版社︰小皇冠童書館

書展攤位︰3D-C32

售價：$68（1至2本8折、3至8本75折、9本以上7折）

《橋相連，心相接：給孩子的香港故事》

簡介：適合7歲或以上小朋友的圖書，書中透過家朗和家怡兩兄妹帶領讀者遊歷香港6座別具意義的橋，以認識香港歷史、多元面貌和各方面的發展。每幅精彩的橋景後更設知識點、思考題和小遊戲，讓小朋友從趣味中認識香港

作者：新雅編輯室

繪圖：鄧子健

出版社︰新雅文化

書展攤位︰3E-C04,12,22,3E-D04,12,22

售價：$108（書展8折，即場登記成為新雅書迷會App會員75折）

[Happy PaMa 教得樂 第406期]