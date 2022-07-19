家家有禮：幽默立體畫作 走入奇幻空間

【明報專訊】今個夏天，不如來一個難忘奇幻之旅！尖沙嘴Mira Place伙拍本地年輕藝術家何博欣（Vivian Ho）在商場內設置名為「MIRAcle ARTventure」的幻想空間，將Vivian天馬行空的幽默畫作立體化。場內打卡熱點包括：巨型小籠包及火鍋、啤酒泡泡浴及4.5米高的熱氣球等，更可透過AR技術體驗一眾奇幻生物陪伴打卡的另類效果。只要於場內佈置打卡並參加IG活動，還可贏取豐富禮品。而Mira Place會員於場內以電子消費簽帳滿指定金額即有機會換領Mira Place × Vivian Ho文件夾及帆布袋，於指定日子更可於中庭體驗由Mira Place與Brother合作推出的DIY帆布袋體驗，設計出個人風格。

■INFO

Mira Place × Vivian Ho 「 MIRAcle ARTventure」佈置

日期︰即日至 7月 31日

時間︰上午10:00至晚上9:00

地點︰尖沙嘴Mira Place中庭、Mira Steps及 Mira Place L2行人天橋

查詢︰2730 5300

■送MIRAcle ARTventure A4文件夾、Bodi Beauti及新羅寶現金券

Mira Place送出MIRAcle ARTventure A4文件夾、Bodi Beauti及新羅寶現金券予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額5個，每人可獲上述禮品各一份。有興趣的讀者可於7月22日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名及聯絡電郵傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：「MIRAcle ARTventure」幻想空間內的熱氣球有幾高？

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第406期]