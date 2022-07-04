家家有禮：與LYCHEE暢玩夏令營

【明報專訊】大家最近有沒有發現四周多了一股荔枝香？原來是LYCHEE帶來的夏日氣味呢！韓國人氣卡通角色LYCHEE & FRIENDS這個夏天換上全新露營裝束，跑到置富Malls旗下四大商場的「Chill開心夏令營」，4個冒險營地均設有多個打卡位和數碼互動遊戲，如馬鞍山廣場的3.5米高巨型背包裝置內含有互動熒幕，考考大家的眼力和判斷力；置富第一城戶外大型蒙古包帳幕內，更設有投影燈，大家可以在裏面看到星空及閃耀的「LYCHEE & FRIENDS星象」，夠晒浪漫。

此外，即日起Fortune+會員凡於置富Malls指定商場內買滿指定金額，便有機會換領「Chill多用途」摺合式收納箱及「Chill速」免搭帳篷，為露營添加樂趣。

■INFO

置富Malls × LYCHEE & FRIENDS 「Chill開心夏令營」夏日節日裝置

日期︰即日至10月23日

時間：參考各商場開放時間

地點：馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、置富都會及置富第一城

查詢：2631 0802

■送LYCHEE & FRIENDS「Chill多用途」摺合式收納箱

置富Malls送出LYCHEE & FRIENDS「Chill多用途」摺合式收納箱予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲禮品一份。截止日期：7月26日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第406期]