家家有禮：賞NFT藝術 打卡給心心

【明報專訊】NFT藝術是近年大趨勢，荃灣千色匯及元朗千色匯（KOLOUR）聯乘著名法國NFT藝術家The French Girl（Caroline Tronel），策劃首個商場聯乘個人NFT藝術。商場內將會以其標誌作品「重疊心形圖案」（Double Shining Heart）為主題，結合NFT與傳統展覽，為大家送上一場融合虛幻與現實的想像之旅。商場更特別打造街頭塗鴉畫風的法式夏日遊樂園，供大家打卡留念。

此外，商場特別邀請The French Girl為是次活動獨家創作3個動態NFT，讓大家有機會親身參與數碼藝術品收藏，亦設有尋寶遊戲，大家只要在商場不同樓層掃描QR code，集齊圖案，即可免費獲得活動限量手機架。而於場內消費滿指定金額，即可換領The French Girl Double Shining Heart限量版精品，不容錯過！

■INFO

「法」現盛夏Double Happiness

日期︰即日至9月11日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰荃灣千色匯I（1及2樓）及元朗千色匯（地下大堂）

查詢︰2940 7070 / 2475 4745

■送KOLOUR × The French Girl 潮人必備藍牙喇叭及玩味藍牙摺疊鍵盤

荃灣千色匯及元朗千色匯送出KOLOUR × The French Girl 潮人必備藍牙喇叭及玩味藍牙摺疊鍵盤予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額5個，每人可獲上述禮品各一份。有興趣的讀者可於7月22日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名及聯絡電郵傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：法國NFT藝術家The French Girl的標誌性作品用上什麼圖案？

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第406期]