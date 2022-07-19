教學有辦法：幼園推「可持續」課程 製生態瓶學環保 做個世界小公民

增潤課程——德萃國際幼兒園．幼稚園設計校本的世界公民教育增潤課程，從小裝備孩子成為有識見、具全球視野的世界公民。（劉焌陶攝）

啟發靈感——YMG增潤課程，由Inspiration（啟發靈感）開始，外籍教師先跟學生閱讀故事書，勾起他們對海洋生態的好奇。（劉焌陶攝）

【明報專訊】全球一體化，世界上的群體、地區以至物種，都是互賴共存，因此我們除了擁有市民、國民的身分，還是世界公民。近年不少中、小學都推行「世界公民教育」，鼓勵學生為地球的可持續發展作出貢獻，有幼稚園亦參與其中，開辦相關課程，冀從小裝備孩子成為有識見、具全球視野的世界公民。

文︰沈雅詩

德萃國際幼兒園．幼稚園將於今年9月開辦Young Minds Global（YMG）校本增潤課程，位於紅磡的分校，日前便安排了一節體驗課堂，讓學生率先感受嶄新的上課模式。是日課題是生態系統，外籍教師藉着Over and Under the Pond繪本，帶領學生一起窺探池塘水面和水底的秘密世界。「我見過七彩顏色的蜻蜓呀」、「大藍鷺和紅鶴的樣子看來很相似」、「海洋生物會不會睡覺呢？」小朋友你一言我一語，引發很多討論。

小腦袋一輪大震盪後，教師接着安排學生自製生態瓶。材料雖然簡單，只有玻璃瓶、泥土、卵石、水草、小蝦和水，但透過動手做，可加深孩子對地球生態循環的概念，也明白到保護環境的重要。

連結聯合國永續發展目標

德萃幼稚園部及小學部總校長朱子穎表示，機構轄下幼稚園的課程以往並非沒有觸及生態、環保等議題，只是課程欠缺統整，「孩子學了這個主題、做過這個活動，像是沒有關聯，知識『散落四周』。因此新課程會以聯合國17項永續發展目標（SDGs）作結連，以這個框架去裝備孩子應付未來」。

德萃國際幼兒園．幼稚園校長羅素紋補充，礙於正規課程的教學進度較緊張，每個主題需要在3至4星期內完成，而為了讓孩子有更充裕的時間消化SDGs 議題，YMG將在正規課時以外，以每周4天的增潤課程形式讓學生報讀。全年共有5個課題，包括關心、分享服務、健康生活方式、陸地生態、海洋生態，以及潔淨能源。

深入探討課題4部曲

「YMG可以讓師生有8個星期時間深入探討1個課題，並採取4部曲，先由Inspiration（啟發靈感）開始，像是剛才和小朋友閱讀故事書；再製造Experience（經驗），例如DIY生態瓶；繼而是Presentation（匯報），同學之間互相分享所學；最後是為社會帶來影響力（Social Impact）。」羅素紋說。

朱子穎指出，最希望透過Social Impact，向這班2至6歲的幼稚園生和公眾傳達一個信息，儘管年紀小，一樣可以成為有行動力、影響力的世界公民，「在『健康生活方式』那個課題，我們構思讓學生設計5色食譜，校方則協助聯絡餐廳，游說對方安排一天，把小朋友設計的菜式放在餐單內，供顧客選購」。

談到YMG採用混齡教學，會否拉闊學童之間的學習差異，該校副校長冼子櫻相信問題不大，「在過程中，年齡較大的哥哥姐姐，可以協助年幼的小朋友，一方面除了知識鞏固，也傳達了關心和分享；反過來，年幼小朋友亦喜歡模仿哥哥姐姐，除了掌握知識、懂得怎樣做之外，也學習到與人溝通、相處的技巧」。

[Happy PaMa 教得樂 第406期]