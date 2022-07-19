親子筆陣．特教樂與路：不一樣的家長日

【明報專訊】最近學校舉行了家長日，這是創校以來第二個家長日，我終於可以參加。第一個家長日因為需要參加訓練課程，沒法出席，很是遺憾。錯過了的機會，又再重來，特別珍惜。

負責統籌的老師請我負責主講講座，大家思索了好一會，到底什麼的課題更貼合家長的需要？

其實，我校的家長對「家長日」分外有壓力。每次跟老師攀談，話題一定離不開自己的孩子，然後老師一定會向他們投訴……

「你的孩子在學校上課不專心」、「他需要很花時間才能完成任務，其他同學已經做好了。」、「他的脾氣很差，一不高興就發脾氣。」、「他應該適應不到轉變，但我們不能只遷就他。」

家長們對於這些預料之內的「意見或批評」，總覺得特別尷尬。為何總要在人家面前再說一遍？難道多說幾回，孩子就能改變嗎？他們會進步嗎？

學生入學將近一年，我察覺到學生不斷地進步及轉變，有些由橫衝直撞變得遵守規矩；也有毫無自信的學生學懂表達自己所想；由逃學變得學會重拾學習的樂趣；這點點的改變，正正敲醒我們固有的想法，到底學生的進步是跟誰比較？於是，我們決定逆轉思維。

逆轉思維 表揚學生進步

我鼓勵團隊運用幾天的時間，慢慢回憶一下學生這一年的表現。這學生曾否有一些舉動讓你特別難忘？他們有哪些表現讓你欣賞？有哪些表現比以前進步？然後，請老師們用不同的方法向家長表達，給予學生肯定。老師們可以選擇用一張相片、心意卡、一個簡單的手作甚或一個錄影的片段來表達對學生欣賞之處，感謝家長的努力。當天，我在台上分享，我選了三個來自不同班別的學生，就我所觀察，表達我對他們的肯定及欣賞。當天還有幾個老師分享，他們各自選出自己教授的一個學生，然後透過相片、影片或學生作品表揚學生進步的地方。

放開思想包袱 接納新想法

台下的家長看到老師展示了學生短短一年間的學習片段，由沉默寡言，變得主動參與課堂，而且還會跟同學聊天及對話，家長們甚為驚訝。另一被肯定的學生，她學會控制情緒，懂得反思自己的責任，更會指出自己雖然最怕改變，但明白改變自己才是面對現實社會最好的方法。我坐在台下，聽到學生的心聲，十分安慰。這些轉變絕不是一時三刻的工夫，是學生每天一點一滴的習得，他們學懂放開了重甸甸的思想包袱，釋放空間，才能接納新的想法及建議。師生間的互動及交流，才更有成效。

肯定學生表現 感謝家長努力

講座完畢，班主任跟家長逐一會談。對談的內容，以肯定學生過往一年的表現為主，有家長收到班主任親手寫的信，內容是讚揚學生表現，同時多謝家長在家的努力及堅持。看到每個家長帶着笑容離開學校的畫面，這一年的工作絕對值得。

學校從來都是提供希望的地方，讓孩子擁有自己的學習及成長的進程，為家長重建對培育孩子的信心。今天家長日的主題——孩子的光芒，不僅僅在家長日閃耀着，更會在往後漫長的日子繼續發光發亮。

文：譚蘊華（東華三院包玉星學校校長）

作者簡介：從事特殊教育工作逾廿載，深信特教孩子一樣各有潛質，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類，尊重多元」的精神。

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[Happy PaMa 教得樂 第406期]