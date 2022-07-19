華德物語：留德放暑假 9歐元任我行

【明報專訊】大家好！正式告別小一身分的華德在某天放學回家時呈上一份成績表，幾頁的報告上詳細地寫着他每一個科目的表現和教師評語，他在學習方面令人相當放心，毋庸置疑地升小二了！在學期的最後一星期，學校更安排了運動會、的士高舞會等，跟人頭湧湧的德國街頭和交通樞紐一樣普天同慶地迎接暑假！我們的暑期第一個活動就是與爺爺奶奶一同前往德國艾菲爾山脈（Eifel）地區度假去了！

政府鼓勵市民乘公共交通

在暑假的第一天，不少機場出現人龍，也因為突然激增的客運，出現乘客趕不及登機的狀况！當日我們在距離2小時車程的度假屋內收看新聞，慶幸在計劃行程時沒有按捺不住要飛出德國，而促成我們留德的原因，是由於在德國聯邦參議院5月底時批准的一項計劃——德國9歐元全國通行月票！交通部長維辛（Volker Wissing）表示，希望給予一直不太使用公共交通工具的市民一個機會！在能源價格飈升之際，政府鼓勵市民多乘坐德國各地的區域公共交通工具，包括公共巴士、城鐵、地鐵、有軌電車、區域列車（RB）、區域快車（RE），以及某些地區的渡輪和纜車。德國的夏天嘉年華更是在周末隨處可見，所以我們更樂意留德消費，以最舒適的環境享受親子時光！

巧遇中世紀嘉年華 如時空旅行

話說回來，我們一連4天在艾菲爾山脈地區也有不少收穫！這片山脈共有70多個大大小小的死火山湖泊，在高地眺望平靜如鏡的湖面時，內心的喜悅和平靜都使人會心微笑；徒步在已有1000年歷史的小城鎮內，我們遇上「中世紀嘉年華」，簡直就像來了一趟時空旅行一樣！唯一遺憾就是在一眾穿上中世紀服飾的人士當中，我們顯得格格不入。希望待我有時間也為全家打造德國中世紀服飾，在下個「中世紀嘉年華」時我們能徹底地與眾同樂！

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

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[Happy PaMa 教得樂 第406期]