家庭有教：處理教養孩子相關的壓力（二）：運用實際策略

【明報專訊】上回提及，家長可以留心自己會否出現「思想陷阱」，並立即改變自己的想法，讓自己的內心平復下來。家長更可以進一步運用不同的方法，幫助孩子面對困難。

情景1：孩子因為不能去公園而發脾氣

積極聆聽：「爸爸知道你不能去公園，所以感到非常失望。」

放鬆身體：「爸爸現在和你一起深呼吸，先放鬆一下心情。」

讓孩子參與決定：「我們可以在家玩遊戲。你想玩積木，還是畫圖畫呢？」

情景2：孩子不小心打翻了水杯

鼓勵孩子思考，幫助孩子展望將來：「如果你下次吃飯時把杯子放於枱面中間，你覺得會有什麼不同的結果？」

情景3：孩子很久很久還沒有完成功課

運用隨機教學：「媽媽留意到今天你比平時用多了時間做功課，是不是功課比較難？媽媽可以幫你嗎？」

提供提示，讓孩子在最小的幫助下，自己完成功課：

孩子：「我不懂得怎樣計算這個形狀的面積。」

媽媽：「這個是什麼形狀呢？」

孩子：「三角形。」

媽媽：「老師有教過計算三角形面積的公式嗎？」

孩子：「……」

媽媽：「題目提供了三角形的底長和高度，可以怎樣利用這些資料呢？」

孩子：「我不知道呀……是不是底長乘高度呀？」

媽媽：「三角形面積的計算公式，可以在哪一科的教科書找到呢？」

孩子：「數學科。」

幫助孩子快速充電：「媽媽知道要做這麼多功課容易令人感到疲累，所以我們可以站起來拉一拉筋再做！」

家長與孩子的相處時間最長，所以最能幫助孩子學習！當家長看到孩子可以進步的地方，不妨對自己說：「真好！我現在就可以把握好這個機會好好教導孩子！我就是孩子最好的老師！」

家長用較正面的想法去理解孩子的行為，既可以減少自己的壓力，又可以用較正面的方法去支持孩子的成長，對家長和孩子都有好處！

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第406期]